日本民調：61％贊成女性天皇 反對者僅9%

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愛子內親王是現任天皇與皇后唯一的後嗣 圖：取自維基百科 by 外務省 CC BY 4.0

[Newtalk新聞] 日本《每日新聞》稍早公佈最新民調，結果顯示61%的受訪者表示「贊成」女性成為天皇，「反對」者只有9%，另有29%表示「既不贊成也不反對」。

本次調查於3月28日及29日進行，採用智慧型手機調查工具「d-Survey」。調查使用NTT Docomo的d-Point Club會員調查服務，從全國約7700萬18歲及以上人口中隨機抽取受訪者。最後獲得1918份有效問卷。

現行皇室法規定，只有皇室男性後裔才有資格繼承皇位，女性皇室成員如果嫁給皇室以外的男性，則必須脫離皇室。目前，在六位比天皇年輕的皇室成員中，有五位是女性，而悠仁親王（19歲）是唯一擁有繼承權的男性。

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依性別分析結果，57%的男性表示支持，13%表示反對；66%的女性表示支持，5%表示反對。無論男女，支持的比例都顯著高於反對的比例，其中女性的支持傾向特別強烈。

按年齡組別劃分，18-29歲人群中48%的人表示支持，30-49歲人群中52%的人表示支持，40-49歲人群中64%的人表示支持，50-59的人群中有58％%表示支持，70歲及以上人群中71%的人表示支持。所有年齡組的反對比例均維持在10%以下，支持的比例在所有年齡組中都顯著高於反對的比例。雖然18至29歲族群的支持率低於50%，但這主要是由於有相當高比例（42%）的人選擇「既不支持也不反對」。就支持率而言，無論性別或年齡，支持率都很高。

此外，依政黨劃分，中間改革聯盟的支持者中有76%表示支持，未來團隊的支持者中有75%表示支持。由首相高市亮司領導的自民黨的支持者中有59%表示支持，保守派三成黨的支持者中也有超過半數表示支持。唯一反對者多於支持者的群體（包括獨立選民）是日本保守黨的支持者，其中略高於50%的人表示反對。這顯示支持率正在超越政治立場。

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