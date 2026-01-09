日本民調：68% 視中國為最大威脅！自衛隊支持率 94% 封頂

國際中心／程正邦報導

日本首相高市早苗。去年11月她在國會答詢時，不願承諾會維持「非核三原則」。（圖／翻攝自X平台 @XHNews）

日本內閣府今（9）日發布最新國家安全輿論調查，結果顯示日本民眾對區域局勢的危機感已達巔峰。數據明確指出，中國軍事擴張對日本造成的壓迫感，已正式超越長年籠罩的北韓核武陰影。在國際緊張局勢推升下，日本大眾對自衛隊的信任度飆升至 94% 的歷史新高，這項強大的民意基礎，無疑為首相高市早苗推動「防衛預算倍增」計畫提供了堅實的政治背書。

日本自衛隊去年底與美軍聯合實施大規模「利劍」演習。（圖／翻攝自U.S. Forces Japan (在日米軍司令部)粉專）

威脅排序異動：北京軍事擴張成日人首要隱憂

根據《路透社》報導，這份針對 1,534 名成年人的調查，日本國民的安全觀感出現了結構性轉變。高達 68% 的受訪者對中國軍事技術提升及在東海、南海的軍事活動感到極度不安，較三年前的 61% 顯著成長。

分析認為，此變化與近年台海局勢升溫密切相關。日本民眾已意識到「台灣有事即日本有事」不再只是口號，而是真實的戰略威脅。

日本海上自衛隊護衛艦「高波號」。（圖取自日本海上自衛隊網頁mod.go.jp/msdf/）

高市早苗硬派路線：外交角力與經濟報復的拉鋸

民調施測期間（去年 11 月）正值中日外交風暴的核心。首相高市早苗曾公開宣示，若台灣受襲危及日本「生存危機事態」，東京將不排除動用自衛隊應對。

針對高市的強硬立場，北京政府隨即祭出「經濟制裁組合拳」，包括發布對日旅遊禁令、威脅限制戰略性稀土出口，並在台海周邊發動高強度軍演。

然而，北京的報復並未讓日本輿論退縮，反而激發了民眾對國家防禦實力的渴求，使自衛隊支持率創下 94% 的驚人紀錄。

美國海軍作戰部長柯德爾(左)日前訪問日本自衛隊的多功能護衛艦「熊野」號。（圖／翻攝自X平台 @USNavyCNO）

突破和平憲法枷鎖：國防支出邁向 GDP 2%

在高民意的支持下，高市政府正加速修訂下一階段的《防衛力量整備計畫》。日本正推動將防衛預算從傳統的 1% 限制，逐步翻倍至 GDP 的 2% 基準，以購買遠程反擊飛彈及強化西南諸島（沖繩、石垣島等）的防護。

儘管北京持續譴責日本此舉是「挑動對抗」且違反和平憲法，但日本政府強調，這是因應區域領土野心的「正當威懾」手段。過去日本民眾對擴張軍費仍存有戒心，但在北京頻繁的海空騷擾與稀土威脅下，日本社會已達成高度共識：唯有強化自衛隊實力，才能在不確定的 2026 年維持和平。

中俄戰機在日本領海上空動作頻頻，美國出動2架具核武投射能力的B-52轟炸機與日本自衛隊的2架F-15戰機，在日本海上空進行聯合演訓。（圖／翻攝自X平台 @wangjupaian）

