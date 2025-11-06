日本氣炸！點名OpenAI「偷用吉卜力」政府下令：Sora立刻停手掀版權風暴

國際中心／綜合報導

OpenAI 10月30日正式在台灣推出Sora應用程式。

日本真的動怒了！繼AI生成影片「神還原日本動畫風」引爆爭議後，日本政府正式出手了。日本經濟產業省、文化廳旗下版權組織「海外內容發行協會」（CODA）近期向OpenAI寄出正式公文，要求對方立刻停止 Sora 2 在未授權情況下「偷用日本作品當訓練素材」！而這些日本動畫、角色等都是受版權保護的內容。

Sora 2自9月30日推出後，不少網友一看就驚呼：「這根本就是吉卜力、動漫場景AI化！」大量「日本動畫風」生成影片狂刷社群蔓延網路，引發日本內容產業全面警戒與疑慮。事件延燒後，日本政府也罕見介入公開喊話：請OpenAI在未取得授權的情況下，停止複製或使用日本藝術作品，避免侵害創作者權益。

AI偷學日本動畫？Sora爆侵權風暴，吉卜力、萬代全跳出來指控了！（圖／日本吉卜力工作室提供）

其實，這並非第一次踩雷。早在今年3月GPT-4o發表時，網路上就曾出現大量「吉卜力風影像」，甚至連 OpenAI 執行長阿特曼（Sam Altman） 本人，都被抓包 X（前 Twitter）的大頭貼「看起來就像日本動畫畫風」！當時就已經引發討論。

面對外界質疑，阿特曼曾承諾修改Sora AI模型的「版權退出機制（opt-out policy）」，允許版權方要求模型不得使用其內容，意思是：版權方如果不想被用，就自己來申請退出。但CODA當場打臉，直指這項作法「根本不符合日本著作權制度」強調日本法律明訂：使用受著作權保護的內容必須事前取得授權，不存在「先用再退出」的合法途徑。意味著「要用得先問、沒問就是侵權」而非用了再說。

CODA 已正式代表會員發出公開信，包含吉卜力工作室、萬代南夢宮等重量級IP持有企業，要求OpenAI必須做到兩件事：

● 立刻停止未經授權使用日本內容當 AI 訓練資料

● 正式回應，如何避免侵害著作權、角色設計與影像版權

信中更直指，若AI訓練時有複製受保護內容，就已經構成侵權；若生成畫面還包含角色或設計元素，問題更嚴重，「不能裝沒看到！」

日本政府正式出手！點名OpenAI「偷用吉卜力」（圖／翻攝自吉卜力工作室官網）

