日本氣象廳示警：未來一週恐發生「311級強震」！

日本在青森外海8日深夜強震後，於9日凌晨首次啟動「北海道・三陸外海後發地震注意報」。（圖／路透社）





日本在青森外海8日深夜強震後，於9日凌晨首次啟動「北海道・三陸外海後發地震注意報」，大幅提升外界對高強度餘震的警戒。氣象廳表示，北海道到三陸外海一帶未來7天發生規模8以上強震的機率，已從平常的0.01%升至1%，顯示當地地震活動進入不穩定狀態。

綜合日媒報導，此次警示源於氣象廳對全球歷史地震資料的比對。根據統計，在類似的活動模式出現時，大型地震在短期間發生的概率會顯著提高。官方指出，目前的情況已遠高於一般水平，從過去「千分之一的概率」，提升到「百分之一」的風險帶。

青森外海8日深夜發生的規模7.5強震，強震造成道路損毀、建物受損及停電，並引發海嘯警報。此後餘震不斷，9日清晨又觀測到規模6.4、深度10公里的極淺層地震，青森及岩手部分地區出現震度4。

面對可能的後續強震，氣象廳強調，「最嚴重情況不排除發生與2011年東日本大震災相當規模的地震」，並引用過往案例佐證，例如2011年大震災前的規模7.3前震，以及1963年擇捉島外海在規模7.0地震後18小時內出現規模8.5強震。

內閣府則呼籲民眾在一週警戒期內採取強化版防災措施，包括準備隨身避難包、固定家具、確認半夜海嘯警報時的逃生動線，以及更新家人聯絡方式與避難計畫。內閣府強調，目前尚未確認必定會有大地震，但在風險提高期間，保持警覺極為重要。

此次注意報有效期至12月16日凌晨0時。官方提醒，社會活動仍可照常進行，但需同時兼顧防災準備。

