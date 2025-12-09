日本氣象廳示警「311強震恐再現」！日網憶2事：很重要

國際中心／陳慈鈴報導

日本氣象廳示警「311強震恐再現」，登上日本雅虎首頁，引起日本網友關注。（圖／翻攝自日本雅虎網站）

日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報。日本氣象廳於9日凌晨2時舉行記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，並指最壞的情況，不排除311級別強震再現。消息登上日本雅虎首頁，引起日本網友關注及討論，開始回憶起當年的情景，2件事也被指「很重要」。

日本氣象廳根據世界過去的地震進行統計，認為在未來一週內，大約有1%的機率會於日本海溝、千島海溝沿岸發生規模8以上的巨大地震。雖然是否真的會發生具有不確定性，但希望大家以「自己的生命由自己守護」的心態採取防災行動。最壞情形是，可能會再次發生像311（東日本大震災）的地震。官員補充，當時千葉縣也受到高海嘯衝擊，有些地區海嘯特別高；震央遠處也出現強烈的長週期地震動。不能排除那樣的地震再次發生的可能性，因此需要做好準備。

日本網友對氣象廳的預警表示，「1%這個數字其實已經不低了，是平時的10倍。而且這是全球統計，日本三陸外海的實際機率可能更高。過去在規模7的地震後引發更大地震的案例不少，所以還是要提高警覺」、「雖然說機率大概只有1%，但保持警戒總比後悔好」。網友認為一旦真的發生如預警般的情形，可能會造成相同的災情，「最可怕的是在深夜地震。白天還跑得掉，半夜可能完全逃不了。所以平時就要和家人一起討論、模擬『地震時要往哪裡跑、怎麼跑』，非常重要」。

提到311大地震，許多人塵封已久的記憶也逐漸被喚醒，「311前兩天其實也發生過規模7的地震。如果當時也有像現在這樣的注意情報，也許能稍微減少一些傷害」。一名當時在關東的網友表示，她因為感到慢慢的搖晃而從睡夢中醒來。回憶起地震那天花了五個小時徒步回家，如今想起來自己那時候居然可以穿著高跟鞋走那麼久，真的不可思議。所以她提醒，面對地震來臨時，「連衣服、鞋子怎麼穿，也都很重要」。

