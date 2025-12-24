日本水上町長率中學生體驗台南魅力 受到黃偉哲熱情歡迎





日本友誼市群馬縣水上町阿部賢一町長，日前率27名水上中學校學生訪問台南，展開教育旅行交流。黃偉哲市長昨日特別在訪團前往奇美食品觀光工廠參訪時，到場與師生們親切互動，熱情歡迎水上町教育旅行團再度來訪。

黃偉哲市長表示，水上町自2013年與台南締結為友誼市以來，雙方交流頻繁且情誼深厚，非常高興今年再度在台南見到水上町的學生們。也期盼學生們能透過此次教育交流，親身感受到台南獨特風情，並留下難忘且美好的回憶。

水上町除COVID-19疫情期間不克前來外，近年皆積極籌組教育旅行團及町民團訪問台南。12月22日，師生們前往崇明國中，與台南學生互動並體驗台灣的營養午餐；23日則參訪台南市政府，走訪展示台南國際交流成果的國際廊道，隨後也前往奇美食品幸福工廠參觀。此外，教育旅行團亦造訪赤崁樓及安平，深入認識台南豐富的歷史文化，並品嚐台南担仔麵、滷肉飯等經典美食，也體驗了台灣熱鬧的夜市文化。

訪問期間，學生們對台南展現高度好奇與熱情，不僅積極參與各項參訪行程，也與台南學生熱絡交流，認真學習台南的歷史文化。透過參觀台南的國際廊道，學生們更深刻感受到台南與水上町，以及台灣與日本之間長期且緊密的友好關係。

水上町位於日本群馬縣東北部，人口約1.8萬，距離東京僅一小時新幹線車程，以溫泉、滑雪及豐富的自然資源聞名。2013年台南市與水上町締結為友誼市，今年雙方議會再簽署友好交流協定。水上町長期以來均極為支持台南，除了每年均參加國際芒果節外，近三年來每年均訂購超過2公噸愛文芒果，近期也響應台南所發起的友誼市景點門票互惠計畫，開放數個景點提供台南市民專屬優惠。

