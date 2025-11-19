日本水產「開放5個月」中國再喊禁！ 財經網紅曝當地漁民反應

中國今年6月甫重新開放日本水產進口，如今再度禁止。圖為中國北京一處市場海鮮攤陳列的魚貨。美聯社資料照



日本首相高市早苗日前對於「台灣有事」表態，引起中國大動作抗議，不僅駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，呼籲中客勿前往日本旅遊，今日（11/19）又通知日本政府，將禁止日本水產輸往中國。對此，財經網紅胡采蘋在臉書發文表示「上次全面禁止進口是2023年中的福島水事件，今年6月才開放37都縣，現在又禁了」，但日本漁民反應卻相當冷淡。

胡采蘋今日於粉專發文表示，中國政府今日通知日方將停止進口日本水產品，「哇哈哈哈哈上次全面禁止進口是2023年中的福島水事件，今年6月才開放37都縣，現在又禁了。」不過日本當地漁民卻似乎未受影響。

「今年六月中共重新開放日本水產時，日本漁民和漁業公司的反應是什麼呢？」胡采蘋表示，根據日經新聞報導，日本漁民對此反應冷淡，因為水產已透過新銷路售罄，豐洲市場批發價顯示，2023年8月停止進口時，日本水產出口量最大的扇貝是每公斤3千日圓，不過如今已有5,500日圓，北海道扇貝漁民甚至表示，已找到新出口管道，對中國出口已經有點怕了。

貼文發布後，網友紛紛在下方留言回應「跟一個沒有法治觀念的國家做生意，就是他只要不開心，就可以違反合約，這種國家還有人要相信？」、「中國三不五時就用各種手段欺壓鄰國，早就被看破手腳，與其不斷被中國霸凌羞辱，不如早點脫鉤斷交！」還有網友揶揄「中國人只適合吃科技與狠活」、「中國人無添加的吃不慣啦」。

