日本氷見市長參訪高市議會 議長康裕成盼再續百年緣分

高雄市議長康裕成廿八日接待日本富山縣氷見市市長菊地正寬來訪。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議長康裕成廿八日接待日本富山縣氷見市市長菊地正寬來訪，康議長表示，高雄與氷見是一段跨越百年的深厚情誼，期盼在前人奠定的基礎上，再續這段珍貴的百年緣分。

氷見市訪問團由市長菊地政寬率市府產業振興部、觀光協會團隊以及淺野總一郎翁事蹟彰顯會一行十二人到訪，睽違三年再相見，康議長率國民外交促進會會長湯詠瑜、副會長鄭孟洳、陳幸富迎接，雙方氣氛熱烈。

康議長指出，因為淺野總一郎在高雄市鼓山區的重要建設，促使鼓山區與氷見市於締結友好交流都市協定，雙方在青少年交流、文化推廣、教育合作及觀光互訪等面向累積豐碩成果。

康議長也感謝氷見市對鼓山區、中山大學及高雄市立歷史博物館等單位的信任與支持，在地方治理、學術文化與歷史傳承上建立夥伴關係；她期盼，高雄與氷見能在百年情誼的基礎上，攜手走向更長遠的未來。

氷見市長菊地正寬致詞感謝康議長的熱情接待以及二○二四年能登半島大地震時來自高雄的溫暖打氣，他強調，將延續前市長林正之的志願，深化高雄與氷見的情誼。