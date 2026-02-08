《日本江戶傳統藝能之夜》高雄春藝登場 門票2/10開賣

〔記者蘇福男／高雄報導〕2026高雄春天藝術節邀請日本傳統音樂代表性的藝能名門「三響會」成員、同時也是重要無形文化財綜合指定保持者田中傳次郎，策劃並擔綱演出《日本江戶傳統藝能之夜：歌舞伎・舞踊・邦樂》，4月24日晚上7點半在高雄文化中心至德堂華麗登場，僅此一場，門票明(10日)中午12點正式開賣。

高市文化局表示，此次演出是以江戶時代確立的傳統藝能為主軸，江戶時期不僅是日本舞台藝術形式的集大成時期，也奠定了以「傳承」為核心的藝能制度，藝能是歷經時間淬鍊、流傳於血脈中的文化記憶，其技藝不再屬於個人，而是代代相傳，承擔不斷琢磨與昇華的文化責任，無形文化財所重視的不僅是技法本身，更包括技法背後的精神與刻在血脈裡的文化記憶。

廣告 廣告

此次演出內容涵蓋歌舞伎音樂與舞踊、日本傳統舞踊、邦樂以及居合道演武，以江戶時代淬鍊出的藝能精粹，呈現歷經世代傳承的文化記憶，演出陣容匯聚日本頂尖藝能家，包括歌舞伎名門世家多位資深與新一代演員：大谷廣松、長唄與唄方-杵屋勝英治、杵屋五太郎、長唄與三味線方-杵屋勝國悠、松永忠三郎、囃子音樂家-田中傳次郎、龜井太一、藤舍悅芳、梅屋陸人、藤舍傳生、後見-市川右若，以及和太鼓演奏家-辻勝與音間大誠、津輕三味線-佐佐木光儀、殺陣居合道演武－市瀨秀和。

節目亮點包括田中傳次郎與長子龜井太一首次在台灣同台演繹《三番叟》，該作品象徵祈念與重生，蘊含對世代傳承的領悟與使命感，歌舞伎演員大谷廣松將呈現源於中世紀的舞踊《島之千歲》，舞步與鼓點交融，由田中傳次郎親自擔綱演奏，演出還特別安排歌舞伎隈取化妝與著裝實演，讓觀眾近距離感受每一筆勾勒出的角色輪廓與層疊服裝的華麗之美，更讓觀眾深刻體會華麗服飾與歌舞伎妝容背後的歷史底蘊與藝術哲思。

門票明日中午12點正式開賣，主辦單位祭出早鳥優惠7折至2月28日，另有青年席5折等相關優惠，觀眾可至OPENTIX售票網購票，節目詳情請上高雄春天藝術節官網或上高雄春天藝術節FB、IG查詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台冷吱吱！今晚到明晨10度以下 春節前1週天氣1次看

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

垃圾輻射值超標退運！ 埔里清潔隊：首次遇到 急尋來源

高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因

