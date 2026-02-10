日本決定2/18召集國會 第2次高市內閣將啟動

（中央社東京10日綜合外電報導）日媒報導，日本政府已經決定在本月18日召開特別國會，並已告知自民黨此事。日本首相高市早苗預計在召集日舉行的首相指名選舉連任，並在當天成立第2次高市內閣。

朝日電視台報導，執政黨幹部表示，日本政府預計18日召集眾議院大選過後的特別國會，並計劃在5月的連續假之前，通過新年度中央政府總預算案。會期預計為期150天，到7月17日休會。

高市率領自民黨在8日投開票的眾院選舉大勝，她原則上會繼續任用第1次內閣的閣員，但也希望執政聯盟夥伴日本維新會派人入閣。報導指出，日本維新會的國會議員之後也可能加入高市內閣。

日本維新會目前以不派人入閣的方式（閣外合作）與自民黨聯合執政，不過高市昨天在記者會呼籲日本維新會派人進入內閣（閣內合作）。

她說，「我認為，不僅在國會，聯合政府應該也能在內閣之中，共同分擔責任與工作。」

高市昨天在記者會前與日本維新會代表吉村洋文舉行黨魁會談。

吉村會後表示，「今天並未直接討論（閣內合作）的事。這只是個想法，因為尚未接到正式詢問，如果有正式詢問，我們當然會認真、積極地考慮。」（編譯：楊惟敬）1150210