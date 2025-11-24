日本沖繩本島面臨大規模停水！ 北部水管破裂致漏水

日本沖繩本島面臨大規模停水。（示意圖／翻攝自unsplash）

日本沖繩縣府今（24）日宣布，位於沖繩北部大宜味村一處淨水廠的水管因年久失修破裂，導致部分淨水場無法正常運作，沖繩本島幾乎全境將停水。縣府指出，包括11個市町村全境與6個市村部分地區都面臨斷水風險，呼籲居民節約用水。

根據日媒《NHK》、《NTV NEWS24》報導，沖繩縣企業局指出，鋪設在北部大宜味村鹽屋地區縣道地底下的導水管，於24日凌晨3時左右破裂，導致大規模漏水，多個淨水廠因此無法正常作業。該水管最早建於1967年，隨著管線老化與時間久遠，水管終究出現破損而導致漏水事件。

沖繩島自24日中午起受影響的11個市町村包括金武町、讀谷村、嘉手納町、宇流麻市、西原町、與那原町、豐見城市、南風原町、絲滿市、八重瀬町與南城市。另外，那霸市、浦添市、中城村、北中城村、沖繩市及恩納村等6個市村部分地區也將面臨停水風險。

沖繩縣企業局表示，縣內各淨水場與各行政區的配水池仍有一定儲水量，斷水時間可能因應水資源調度而延後，不過復原作業仍需透過替代管線，最快需等到25日之後才能恢復正常供水。

沖繩縣企業局長宮城力緊急召開記者會表示，「造成居民不便，我們深感抱歉」，目前正致力於修復工作及調度其他水源，並呼籲民眾在斷水期間節約用水，避免影響生活與公共設施運作。

此外，事件也造成縣道坍塌，該路段已全面封閉，影響交通與送水作業。沖繩縣企業局正積極與各地單位協調，透過其他水源和管線來減輕影響，並密切監控斷水範圍與時間。

