日本流感全面大流行 前台大醫：出發前快打疫苗

日本流感進入全面大流行，旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，2周前每家醫療機構平均通報病患數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒，這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。

林氏璧昨（7日）在臉書發文指出，日本流感走向全面大流行，2周前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點了；目前台灣、日本流感病毒都在流行，且都是同一株A型H3N2。

根據國立健康危機管理研究機構報告，截至11月2日的一周內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為5萬7424人，比前一周增加了約2.4倍；每家醫療機構平均患者數為14.9人，也比前一周的8.61增加不少。

林氏璧分析，去年日本流感比較晚才開始流行，到了12月突然衝到前所未有的高點，不過來得快去得也快；今年則比去年提早6周就開始流行。此外，日本這波流感病毒型別和台灣的一樣，都是以A型H3N2為主，台大醫院小兒感染科教授黃立民曾多次呼籲，要小心這隻捲土重來的病毒，因為重症率比較高。

林氏璧提醒要前往日本的民眾，可以在出發前14天施打流感疫苗，考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病，並查好可能需要的就醫資訊，也要準備一些症狀藥物，以備不時之需。

