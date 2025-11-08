日本流感全面大流行 前台大醫：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行，旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，2周前每家醫療機構平均通報病患數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒，這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。
林氏璧昨（7日）在臉書發文指出，日本流感走向全面大流行，2周前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點了；目前台灣、日本流感病毒都在流行，且都是同一株A型H3N2。
根據國立健康危機管理研究機構報告，截至11月2日的一周內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為5萬7424人，比前一周增加了約2.4倍；每家醫療機構平均患者數為14.9人，也比前一周的8.61增加不少。
林氏璧分析，去年日本流感比較晚才開始流行，到了12月突然衝到前所未有的高點，不過來得快去得也快；今年則比去年提早6周就開始流行。此外，日本這波流感病毒型別和台灣的一樣，都是以A型H3N2為主，台大醫院小兒感染科教授黃立民曾多次呼籲，要小心這隻捲土重來的病毒，因為重症率比較高。
林氏璧提醒要前往日本的民眾，可以在出發前14天施打流感疫苗，考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病，並查好可能需要的就醫資訊，也要準備一些症狀藥物，以備不時之需。
其他人也在看
一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行！旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，近2週每家醫療機構平均通報病患數，已從3.26人增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
日本流感疫情全面大流行！前台大醫籲旅日前「快打疫苗」
生活中心／楊佩怡報導台灣天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入高峰期，流感疫情持續升溫，就連台人最愛去的國家「日本」，近日的流感疫情也再度升溫。對此，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪），在臉書發文更新日本流感狀況：「走向全面大流行」，同時也指出目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，呼籲國人在前往日本旅遊之前，可以考慮施打流感疫苗，減少確診機率。民視 ・ 14 小時前
流感接種破500萬劑！ 羅一鈞：部分縣市12月恐無貨
流感疫苗接種人數持續攀升，疾管署長羅一鈞8日出席「左流右新 健康安心」公費流感及新冠疫苗接種記者會時表示，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘量僅153萬劑，若接種熱度不減，估計部分縣市12月初至中旬可能庫存用罄，呼籲符合資格民眾儘速完成接種。中天新聞網 ・ 11 小時前
嚇人！金門醫院1歲嬰接種流感疫苗 遭誤打成A肝疫苗
即時中心／林韋慈報導金門一對夫妻昨日帶著1歲1個月大的嬰兒，前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，未料醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才發現異常，趕緊致電通知家屬，讓全家非常訝異，嬰兒的爺爺也在臉書PO文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」民視 ・ 8 小時前
曝日本流感「走向全面大流行」 日旅達人林氏璧提點行前準備事項
台人赴日旅遊盛行，日本旅遊達人林氏璧提醒，日本流感目前「走向全面大流行」，每家醫療機構平均通報患者數現在已經增加到14.9人的高點，目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，請大家注意。太報 ・ 15 小時前
日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備
日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...聯合新聞網 ・ 8 小時前
賴總統點名墾丁 當地業者籲：旅宿價格依品質、平假日分級
總統賴清德出席台北國際旅展，提到「國旅有非常大挑戰，因為連續假期多了，如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人會優先選擇國外，所以國旅一定要加油」，以及提到國旅定位，墾丁如夏威夷、大鵬灣如峇里島等說法，貼近一般民眾近年對國旅的看法，恆春半島觀光業者認為，「國旅太貴」需要各地方政府明確將旅宿依「平均房自由時報 ・ 17 小時前
流感、新冠「雙疫苗」第二階段開打 11／12再增一新疫苗
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】時序進入秋冬， 流感與新冠病毒雙重威脅再起。疾病管制署宣布，自11月12日起，將新增提供Novavax JN.1疫苗，屆時國內公費新冠疫苗，將可選擇莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程新冠疫苗，均安全有效，民眾可依年齡與適應症擇一接種。 國內流感仍處流行期 本周新增63重症9死 依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第44週（10／26－11／1）全台類流感門急診就診人次達10萬6,829人次，雖較前一周下降4.9%，仍維持流行期； 另日前（10／28－11／3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），顯示國內流感疫情依舊處於流行期，流行型別以A型為多。 至於亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。 全球新冠陽性率再升 國內主流變異株為NB.1.8.1 而針對國內目前的新冠疫情走向，疾管署表示，目前疫情健康醫療網 ・ 1 天前
張震攜手漫威《尚氣》班底！現身紐約拍新片笑：當蜘蛛人更好吧
金馬獎頒獎典禮將在11月22日舉行，張震昨天（7日）受訪，透露會跟劇組請假，會盡可能返台參加典禮，他很希望藉由電影《幸福之路Lucky Lu》二度稱帝，對自己很有信心。如果劇組會來台灣，身為東道主的他想推薦大家去迪化街、大稻埕，看看比較以前的台北。自由時報 ・ 12 小時前
頭痛別硬撐！醫師提醒：出現這些警訊快就醫 4招日常保養遠離頭痛困擾
初次發生頭痛就可以來就醫，或是頭痛影響生活、無法工作、失眠，不一定要痛到某種程度；若是發生某些危險頭痛的徵兆，則要盡快到醫院報到，像是撞到頭、突然劇烈頭痛、高齡初次頭痛，以及頭痛伴隨發燒、流鼻水、體重下降單側手腳無力、臉歪嘴斜、視覺異常、說話不清、走路不穩等神經學症狀，可以直接前往急診室。 嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈提醒，預防頭痛發作的重要性不亞於治療，除了藥物治療外，日常生活中的預防措施，對於減少頭痛發作頻率和強度，也是非常重要。 1.保持規律作息充足的睡眠和規律的生活習慣，有助於減少頭痛發作，建議避免熬夜、養成規律的睡眠時間，對於預防頭痛非常重要。 2.飲食健康避免攝取過量的茶、咖啡等含咖啡因飲品，以及酒精和高糖食物，保持均衡飲食，如果某些食物可能會誘發頭痛，應根據個人體質調整飲食。 3.適度運動運動有助於增加腦內啡的分泌，這是一種天然的止痛物質，規律運動也可以減輕壓力，改善身心健康。 4.避免誘發因素某些食物、氣味或環境因素可能誘發頭痛，應根據個人情況加以避免，例如：有些人對強烈的氣味或光線特別敏感，像是吸菸，應避免暴露在這些環境刺激中。 (記者郭岳潭，圖片來源：Dr常春月刊 ・ 16 小時前
「2025壢之慶‧衝壢音樂祭」今晚中壢泰豐工商綜合區熱鬧開唱
桃園市中壢區公所今天（8日）晚間6點半，將在中華路旁的泰豐工商綜合區舉辦「2025壢之慶‧衝壢音樂祭」活動，邀來金曲最佳樂團麋先生MIXER、創作歌手蕭秉治等多位藝人演出，希望讓民眾感受桃園中壢的年輕活力。中壢區公所表示，音樂祭還集結了桃園在地好聲音孫肇谷、申屠文栩，以及SOLOMOON、李芷婷、怕自由時報 ・ 15 小時前
假公益真吸金！前名模蕭瑋葶涉協會詐捐逾1.1億 高院撤羈押發回士院
該協會自2011年成立以來，名義上為身心障礙者提供關懷，實際上早已淪為私人吸金工具。檢方調查發現，從2019年至今募款約2.6億元，但真正投入協會營運與公益的僅約1032萬元，其餘資金則流入私人帳戶，包括豪宅、名車、名錶及高檔餐飲消費，甚至還有701萬元用途不明，蕭姓夫妻...CTWANT ・ 15 小時前
「天清清地靈靈」開展 南美館帶你走進道教美學與城市靈性之旅
台南又一場關於天地之間的靈性對話登場！南市文化局與南美館攜手推出特展「天清清地靈靈」，今（8）日開展，以《道德經》「天得一以清，地得一以寧，神得一以靈」為靈感，邀你走進道教美學與城市文化交織的世界。展覽從台南的道壇文化出發，融合城市變遷、科儀美學與當代藝術，將光影、聲響、物件與身體交織，呈現一幅靈性自由時報 ・ 12 小時前
德央行總裁：歐須護核心產業 抵禦中方衝擊
德國央行總裁內格爾（Joachim Nagel）7日指出，若歐洲與中國的貿易關係持續惡化，歐洲應考慮採取應對措施。內格爾表示，歐洲需要讓中國意識到其行為正受到密切關注，同時必須保護歐洲的核心產業。中時財經即時 ・ 15 小時前
石崇良再端新政！防兒科萎縮 擴大適用0至6歲有專責醫師照顧
健保財務吃緊，衛福部提出補充保費改革，引發民怨，部長石崇良挨批溝通不足、政策走太快，導致政策三天之內被行政院出面喊停。不...聯合新聞網 ・ 12 小時前
抽限量嘻哈熊、托特包！賓士星動樂園超多驚喜等你拿
延續去年吸引三萬人參與的熱潮，Mercedes-Benz今年火力全開，將「FUN電星樂園」全面升級為【Mercedes-Benz星動樂園】，結合「LAND．SEA．AIR」三大主題展區，讓現場民眾不只是看車，而是親身體驗賓士在陸、海、空的創新科技魅力。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
台中百年「犂記餅店」傳意外！女員工左手捲入攪拌機 3指壓碎
台中市北區中清路知名百年老店「犂記餅店」今（8）日上午發生一起工安意外，一名女性員工在操作攪拌機時，手部不慎被捲入機台，造成中指、食指及無名指嚴重受傷，初步研判疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂。中天新聞網 ・ 11 小時前
千萬信託受益人獨漏他 三重男殺姊砍妹聲押禁見
新北三重60歲陳姓男子的親姊姊、妹妹帶9旬老母信託1000萬元存款，卻沒有告知他，昨天在母親住處持主廚刀殺死姊姊，妹妹、陳妻勸架受傷。新北地檢署今晚複訊後以陳男涉殺人、殺人未遂罪嫌重大、有逃亡、串證、反覆實施之虞，向法院聲押禁見。據了解，陳姊遠嫁美國多時，陳父過世後，9旬母親由陳男夫妻與妹妹一起照看自由時報 ・ 1 天前
全台昨拍賣2.8萬頭毛豬 平均每公斤103元
全國肉品市場7日恢復拍賣，根據畜產會統計，當天全台拍賣毛豬頭數共2萬8300多頭。拍賣價格平均每公斤約103元。而大部分傳統市場，8日上午都能買到國產溫體豬肉。有豬肉攤商說，一早就湧現人潮購買豬肉，買氣增加3成。還有民眾提早打電話預訂，就怕買不到豬肉。公視新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰颱風恐襲台！基隆碧砂漁港防颱 20多艘遊艇吊掛上岸
鳳凰颱風持續增強，上個月風神颱風外圍環境與東北季風共伴效應，致碧砂漁港遊艇碼頭的遊艇受損、翻覆，今天許多遊艇船主開始將遊艇吊上岸避風浪。船主說，上次受損才剛修好，現在又有颱風要來，據說共伴效應比上次還嚴重，因此趕快把遊艇吊上岸。上個月風神颱風環流與東北季風共伴效應，大浪越堤，停泊在碧砂漁港內的遊艇打自由時報 ・ 11 小時前