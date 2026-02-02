日本流感單週破6萬人就醫 醫師提醒出國3件事
【記者黃泓哲／台北報導】胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書提醒，日本目前正值流感流行期，單週就有超過6萬人因流感就醫，國人若計畫出國旅遊，一定要特別留意當地疫情狀況，事前做好防疫準備，比吃保健食品更實際。
黃軒在臉書影片指出，寒假與農曆年前後是出國旅遊旺季，但不少人在打包行李、熬夜準備的過程中，早已讓免疫力下降；加上機場是人潮密集的「病毒交流站」，研究發現，機場安檢托盤上的病毒量，甚至比廁所門把高出好幾倍，一旦免疫力低落，感冒、流感或腸胃炎就很容易找上門。
黃軒也分享「出國防病3件事」，強調比補充保健品更重要。第一，出國前先了解目的地目前流行哪些疾病；第二，旅途中務必戴口罩、勤洗手並注意防蚊，這些基本防護最有效；第三，返台後21天內若出現發燒、腹瀉、關節痛等症狀，就醫時一定要主動告知旅遊史，幫助醫師正確判斷。
黃軒進一步指出，以國人常去的日本、韓國為例，冬季最常見的是流感、新冠病毒與腺病毒等呼吸道感染，尤其日本多地疫情明顯升溫，東京等地單週流感就醫人數突破6萬人。他提醒，旅遊期間出入車站、商場等密閉空間，更要確實戴好口罩、勤洗手，才能降低感染風險。
體育中心／黃崇超報導排球場上發球時，如果不小心砸到別人怎麼辦？日本國家男排副隊長西田有志，昨（1日）參戰日本排球SV聯賽全明星賽的發球準度挑戰賽，一個不小心打歪、恰好不偏不倚砸在場邊工作人員身上，他立刻高速彈射自己以「五體投地的土下座」姿勢，一秒滑行並且精準停在對方面前華麗上演誠意道歉，網友除了大讚之外也歪樓，「接下來要求婚嗎？」西田的臨場反應效（笑）果十足。
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
中信兄弟昨開訓前一天，公布聘用美籍歐文揚（Owen Young）為二軍打擊教練，這位28歲的打擊教練，將運用運科專業協助選手養成。歐文揚的父親為前大聯盟全明星球員 Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化，也讓他自獨立聯盟退役後不久，就投入
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
資深音樂人陳子鴻今（2）日透露，袁惟仁病逝，享年57歲。他2018年因意外摔倒造成腦溢血昏迷，2020年在台東住處再摔傷，長期臥病在床，甚至一度傳出成為植物人。
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團書記長陳培瑜今(2/2)表示，針對立院上周通過的3項法案，行政院不副署的態度，民進黨立院黨團目前是支持的，...
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...