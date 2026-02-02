日本流感單週破6萬人就醫 醫師提醒出國3件事

【記者黃泓哲／台北報導】胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書提醒，日本目前正值流感流行期，單週就有超過6萬人因流感就醫，國人若計畫出國旅遊，一定要特別留意當地疫情狀況，事前做好防疫準備，比吃保健食品更實際。

黃軒在臉書影片指出，寒假與農曆年前後是出國旅遊旺季，但不少人在打包行李、熬夜準備的過程中，早已讓免疫力下降；加上機場是人潮密集的「病毒交流站」，研究發現，機場安檢托盤上的病毒量，甚至比廁所門把高出好幾倍，一旦免疫力低落，感冒、流感或腸胃炎就很容易找上門。

黃軒也分享「出國防病3件事」，強調比補充保健品更重要。第一，出國前先了解目的地目前流行哪些疾病；第二，旅途中務必戴口罩、勤洗手並注意防蚊，這些基本防護最有效；第三，返台後21天內若出現發燒、腹瀉、關節痛等症狀，就醫時一定要主動告知旅遊史，幫助醫師正確判斷。

黃軒進一步指出，以國人常去的日本、韓國為例，冬季最常見的是流感、新冠病毒與腺病毒等呼吸道感染，尤其日本多地疫情明顯升溫，東京等地單週流感就醫人數突破6萬人。他提醒，旅遊期間出入車站、商場等密閉空間，更要確實戴好口罩、勤洗手，才能降低感染風險。

