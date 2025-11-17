日本流感單週確診8.4萬！疫苗打氣增 最強冷空氣襲台

日本流感疫情持續升溫，單週確診人數已超過8.4萬人，其中東京地區單週確診超過1.2萬人，引發台灣民眾關注。許多計畫赴日旅遊的台灣民眾紛紛提前接種流感疫苗，甚至連抗病毒藥物的買氣也增加三倍。醫師提醒，搭乘長途飛機會使免疫力下降，增加感染風險。同時，台灣將迎來入秋後最強冷空氣，氣象專家警告週三、週四苗栗以北清晨溫度可能下探12度，民眾應注意保暖。

入秋最強冷空氣襲台，氣象署預估週三週四會最有感。（圖／TVBS）

日本流感疫情嚴峻，尤其以東京、埼玉和千葉地區的確診數最為顯著。旅遊達人林氏璧表示，日本流感持續走向高峰，東京時隔16年首度於11月發布警報，而流行株H3N2與台灣相同。這種情況導致台灣民眾接種流感疫苗的意願大幅提升，基層醫療協會理事長林應然觀察到，前來自費接種流感疫苗的年輕人中，約有一半是計畫前往日本旅遊的民眾。

廣告 廣告

日本流感爆發，染疫人數最多的仍在東京、琦玉以及千葉。（圖／翻攝厚生勞動省）

兒科醫師陳木榮也發現，許多來診所接種疫苗的患者都是即將前往日本的旅客。重症科黃軒醫師進一步提醒，搭乘長途飛機會使壓力荷爾蒙上升，加上飯店內室內密閉循環和低濕度空氣，都會使病毒更容易入侵人體。他建議旅客在落地後48小時內避免重口味食物、飲酒和熬夜，特別是長者和幼兒等八大類高風險族群更需留意，因為他們感染後有較高的重症風險。

醫師發現近期自費接種流感疫苗的年輕人，大約有一半都是要去日本玩。（圖／TVBS）

除了日本流感疫情外，台灣天氣也有明顯變化。氣象署預報員葉致均表示，週一週二北海岸、宜蘭及大台北山區可能出現局部大雨，週三週四中部以北和宜蘭地區低溫將降至15至17度，空曠地區和近山區平地溫度可能再低1至2度。週一下半天開始，溫度將明顯下降。

氣象專家吳德榮預測，週三、週四清晨苗栗以北溫度可能下探12度。天氣風險公司也提醒，最冷時段落在週二11月12日，部分地區氣溫恐降至14度以下，濕冷天氣可能持續至週四。中央氣象署氣象預報員葉致均補充，週四後冷空氣強度將較週二週三偏弱，週二開始中北台灣將感受明顯濕涼，週六溫度才會緩步回升。民眾在這一週應注意保暖，避免感冒著涼。

更多 TVBS 報導

日本床蝨地圖曝光！ 連鎖APA飯店也上榜 驅蟲費恐轉嫁旅客

天氣／入秋最強冷空氣明殺到 北部「暴跌10度」雨連下3天

天氣／入秋最強冷空氣殺到 北台「剩13度」連3天雨襲

「鳳凰」影響！ 日本沖繩北部時雨量破百mm 小濱島還有龍捲風

