日本流感嚴重大流行！ H3N2新變種「K分支」席捲日韓，專家：今年疫苗恐擋不住
全台進入流感流行期滿2個月，鄰近日、韓等國流感疫情也呈現持續上升趨勢。隨著病例數增加，現階段流行的H3N2型別，已出現變種的「K分支」。最近日、韓疫情如何？面對變種病毒，疫苗還有效嗎？
根據疾管署統計，11月23日～11月29日全台類流感門診、急診就診人次為8.7萬，與前一週相比變化不大。上週感染流感新增24例併發重症個案，另有9人死亡。自今年初至今，累計349例重症病例。在重症及死亡的病例中，多數為65歲以上長者及慢性病患者，高達93%未接種流感疫苗，感染型別以今年流行的H3N2為主，其餘H1N1與未分型則佔少數。
疾管署副署長林明誠表示，國內流感疫情自進入流行期後，雖曾連8週下降，但隨氣溫愈降愈低，確診數很有可能在1～2週內會開始增加。目前預計將在12月中迎來另一波流感感染潮，感染人數屆時將持續上升，於農曆春節前後達到高峰。
台、日、韓流感疫情升溫，新變種「K分支」增2症狀
不只台灣，民眾喜愛前往旅遊的國家，包括日本、南韓及歐美等國，近期流感疫情也只升不降，甚至部分歐、亞、非地區的流感陽性率超過3成。據日本厚生勞動省統計，日本全國感染流感病例已達19.6萬人，定點報告數達到51.12人，遠遠超過重大警報級別的30人，相較之下去年同期僅2.36人，顯示日本全國範圍內都處於極為嚴重的流感大流行狀態。
在所有城市中，岩手縣、宮城縣、福島縣、長野縣、神奈川縣等縣市，更是大幅超出全國平均，以宮城縣的89.42人最多。
南韓疫情也持續向上攀升中。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，南韓流行的流感型別同樣以H3N2為主，與日本提早1個月相比，提早了2個月進入流感流行期。目前全南韓類流感就診率高達千分之70.9，創6年同期新高。
日本《テレ朝News》報導，這波流感疫情之所以快速擴散，與H3N2新的變異株「K分支（subclade K）」出現有關。多數民眾對K分支沒有抵抗力，是感染「剎不住」的主因，針對本季收到的41份檢體做檢驗，竟發現有40份檢體都能測到K分支。感染K分支除了出現流感典型的發燒、咳嗽、喉嚨痛外，還可能伴隨噁心與腹瀉等症狀。
H3N2變種感染者增，打疫苗還有保護力嗎？
疾管署副署長曾淑慧先前表示，台灣今年7月第1次在實驗室中檢驗出K分支，至今佔比快速增加。從7月時的30.8%，到現在約90%，傳播速度非常快。
她分析，歐洲疾病預防暨控制中心報告，H3N2型別衍生的K分支有多處基因變異，與疫苗株所使用的基因序列相似度偏低，有造成「突破性感染」的潛力，打過疫苗者仍有中鏢的風險。
不過曾淑慧也點出，2025～2026年度流感疫苗雖然較難預防K分支感染，但在降低重症住院風險的面向上，依然有一定的效果。
英國衛生安全局也曾表示，今年的流感疫苗對2～17歲兒童及青少年保護力，約為70～75%，成人則為30～40%。面對新變種K分支，雖較難完全預防感染，但仍能發揮預防併發重症的保護功效。
愈靠近年末，聚會活動愈頻繁，連帶增加疾病傳播風險。曾淑慧表示，流感疫情在跨年後可能升溫，呼籲65歲以上、有慢性疾病及免疫力不全等族群，儘速接種疫苗，降低感染併發重症機率。
CP值當道！台大兒科醫師真心告白：重症救命新血5年減半，誰還願意徹夜守護孩子？
《國寶》情節真實上演！59歲糖尿病足深見骨，被判截肢的小腿如何被救回？
