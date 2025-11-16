日本流感大流行！醫示警「8族群」：落地48小時最危

生活中心／楊佩怡報導

日本近期流感疫情大爆發，東京、神奈川、埼玉等地陸續發布「流感流行警報」，且今（2025）年日本流感疫情，比起往年還要早了快1個月進入大流行，因此官方再三呼籲民眾做好防疫措施。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文提醒，若是在國外不幸確診流感，「48 小時黃金治療窗」要盯緊，一旦出現流感症狀，就要在當地就醫。





日本流感疫情拉警報！醫示警「高風險8族群」要小心：落地48小時易確診

醫師提醒若是在國外出現流感症狀，落地後48小時為黃金治療期，應立即在當地就醫。（示意圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告

胸腔暨重症專科醫師黃軒日前在臉書發文表示，「人在海外被流感重擊，比你想的可怕，語言不通＋醫療不熟＝最糟組合」。而為什麼在海外易得流感呢？主要原因包括「睡眠的剝奪」、「飛行的壓力」、「密閉的循環」；黃軒指出，抵達目的地後的48小時，是免疫力剛好是在谷底的時候，並建議不要馬上吃重口味、喝酒、熬夜，要多 補眠、補水、吃好、曬太陽，且盡量戴口罩，避免被異國病毒偷襲。若出現發燒、喉嚨痛、肌肉痛、顫抖等症狀，「48 小時黃金治療窗」要盯緊，立即在當地尋求醫療協助。

日本流感疫情拉警報！醫示警「高風險8族群」要小心：落地48小時易確診

黃軒提醒到國外旅遊時，落地後48小時內是免疫力最弱的時候，應盡量戴口罩。（示意圖／翻攝自圖庫Pexels）

至於哪些人容易在海外得流感重症？黃軒透露以下高風險「八大族群」：

1. 65歲以上：研究指出，65歲以上感染流感後的併發症（肺炎、心血管併發症）顯著升高。

2.有慢性病：糖尿病、高血壓、冠心病、慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘患者。

3.懷孕：特別是中後期，孕婦免疫、呼吸與心血管功能都受到壓力，病毒更容易進入肺部。

4.幼童（< 5歲）：幼兒的免疫系統尚在「學習模式」。海外環境陌生，暴露病毒種類多，更容易引發高燒與肺炎。

5.免疫力弱包括：癌症治療中、服用類固醇、自體免疫疾病患者、器官移植者。

6.長途飛行／時差亂：睡眠剝奪會直接讓 T 細胞功能下降，病毒黏上你更輕鬆。

7.熬夜＋飲酒＋壓力大旅客：熬夜＋喝酒 → 鼻腔乾燥、免疫力崩潰；這群人在國外，往往在「第一天還好好的，第二天突然變重症」。

8.去寒冷國家、乾燥地區：濕度 < 40% 時，病毒存活率上升、人體黏膜防禦下降。飛機艙內及寒帶的國家剛好完全命中這樣條件。

貼文連結點此

原文出處：日本流感疫情拉警報！醫示警「高風險8族群」要小心：落地48小時易確診

更多民視新聞報導

普發1萬「ATM領現」即將開跑！操作3步驟一次看懂

台16遊客遭義大利老闆錄影公審！竟只因「合吃5披薩」

日本流感疫情全面大流行！前台大醫籲旅日前「快打疫苗」

