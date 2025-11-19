日本流感大爆發！醫揭「海外感染真相」：90%重症因硬要玩 教6招自保

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

流感不是最可怕的，可怕的是你人在國外，醫療不熟、語言不通、身體又虛，那才是真正的重症風險。重症醫師黃軒分享，只要做到以下6招，你不只能避免海外被流感「電爆」，甚至能讓你的旅行更輕鬆、更安全、更自在！

如何避免在海外得流感重症？

1、出國前至少2週打一劑流感疫苗

流感疫苗是所有出國族客的最強護身符。研究顯示：可降低 40–60% 感染風險；病程較短、重症與住院率大幅下降。

2、長途飛行記得「保濕鼻腔」很關鍵

飛機上的濕度常低於 20%，比沙漠（25%左右）還乾。乾燥鼻腔會讓黏膜防禦力下降，讓病毒更容易黏上你。

飛機上的「鼻腔保命三步驟」：

．生理食鹽水噴鼻：每2–3小時補一次水分，讓黏膜保持「濕潤+活著」。

．多喝水：不是口渴才喝，是持續補

．不要喝酒：酒精會讓黏膜更乾，更脆弱。而且在飛機上代謝酒精會更慢，頭會更痛。

3、隨身攜帶「抗流感的急救包」

．口罩：密閉人群＝病毒高速公路。戴著就對了。

．乾洗手：每次摸過門把、桌面、電梯按鈕→手不是手，是病毒停機坪。兩滴酒精，比你想的更管用。

．生理食鹽水鼻噴劑：讓鼻腔一直處於「濕潤防守模式」。保持濕潤→纖毛活動正常→病毒難黏上。乾燥＝病毒穿牆模式ON。

．加碼妙招：在機場、自助餐、捷運、人潮擁擠等高風險場合→口罩不離臉。

4、抵達當地的前兩天，不要硬拼

這是流感重症的最大陷阱。因為抵達後的48小時，你的免疫力剛好是在谷底。建議不要馬上吃重口味、喝酒、熬夜；補眠、補水、吃好、曬太陽；戴口罩，避免被異國病毒偷襲

5、一旦出現症狀，「48小時黃金治療窗」要盯緊

如果你已開始發燒、喉嚨痛、肌肉痛、顫抖，立即當地尋找醫療

6、真的不要「硬要玩」

旅行中的流感重症，常見兩大誘發因素：

．生病還硬要出去玩

你拖著發炎的身體，卻逼它走路、吹風、曬冷、趕行程，等於把免疫系統從床上拉起來跑馬拉松。結果就是：本來只是喉嚨痛，一天後變高燒，再拖下去可能變肺炎。

旅行醫學統計也發現，90%在國外住院的流感患者，都有出國之前，有症狀了，還是「生病硬撐」的行為。生病了還到國外旅遊，結果流感重症死亡的案例，一直有在發生！

．濕冷殺傷力

「冷＋濕」對流感病毒真的像充電器。人體卻像沒穿外套的手機——掉電超快。科學解釋：低溫→血管收縮，免疫細胞較難抵達呼吸道；高濕或冷風吹→黏膜溫度下降，防禦力瞬間變弱。病毒在低溫環境存活更久、傳播更快，所以你會看到很多人，旅行中走了一段冷風→喉嚨痛；淋了點雨→隔天發燒。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

