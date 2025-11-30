日本流感大爆發H3N2「K分支」成主流 39區亮警報「一片紅」

日本流感已讓全國面積幾乎一片紅。翻攝日本自助旅遊中毒者臉書



前往日本的民眾要特別注意，目前日本流感疫情大爆發，病例數已經突破19萬例，全國幾乎全境淪陷，39地區亮警報，在地圖呈現「一片紅」。醫師表示，日本今年主要流行的病毒株A型H3N2的變異株「K分支」，目前呈現突破性感染，而這也是目前我國最主要流行的病毒株。醫師建議，民眾若確定要前往日本，最好兩周前就完成流感疫苗注射。

日本厚生勞動省11月28日公布最新數據顯示，日本流感病例數已連續14週上升，從11月17日至23日，定點醫療機構平均每家通報51.12例，全國新增病例達19萬6895例。全國47個都道府縣中，有39個地區達到「警報」級別。

廣告 廣告

根據統計指出，日本全國已有8817所托嬰中心、幼兒園、中小學因疫情影響部分或全校停課，顯示疫情已對教育體系造成衝擊。

知名日本旅遊達人林氏璧、前台大醫院醫師孔祥琪也在臉書發文指出，日本3000多家醫療機構在11月23日當週通報19萬6895名患者，較前一週增加1.35倍，每家通報量首次在本年度突破50例。他分析日本的流感疫情，較去年提早約1個月爆發。

日本防衛大臣小泉進次郎也呼籲打流感疫苗。翻攝X

多個地區流感病例仍處於高峰，包括：宮城縣 89.42人、福島縣 86.71人、岩手縣 83.43人、埼玉縣 79.51人、秋田縣 75.72人、栃木縣 74.47人、群馬縣73.47人、山形縣66.62人、青森縣66.37人、神奈川縣66.25人、長野縣、63.42人、北海道61.78人、千葉縣61.43人、富山縣60.83人、愛知縣60.16人，總計39個都道府縣超過警報線（每家醫療機構30人），地圖上呈現「一片紅通通」，所有都道府縣的患者數都比前一週增加。

根據了解，除了日本，H3N2的K分支目前確實已成為台灣流感的主流病毒株，占比高達九成，再加上這一株病毒株與今年接種的流感疫苗基因序列相似度非常低，因此造成本季突破性感染的情況增加

另外，根據歐洲疾病預防控制中心的評估，本季A型H3N2的K分支對一般民眾的整體風險為中度；但對65歲以上長者、慢性病患者及孕婦等高風險族群，健康風險可能提升為高度。

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了