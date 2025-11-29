日本流感急速升溫！旅日達人示警：未來1～2週恐創新高 赴日旅客務必提高警覺

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

日本本週流感疫情急速升溫！旅日達人林氏璧最新公布監測數據指出，全日本 3000 多家定點醫療機構的平均通報人數已飆破51.12人，比上週的37.73人大幅攀升，是5週前的「15倍」。他直言，日本已逼近去年的大流行高點，「未來1～2週很可能再創新紀錄」，近期準備赴日旅遊的民眾務必提高警覺。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文提醒，根據日本國立健康危機管理研究機構最新資料，截至11月23日的一週內，全日本通報的流感患者多達19萬6895人，是前一週的1.35倍，且比去年提早約一個月進入高峰。他指出，各地疫情呈現「全面升溫」的態勢，包含宮城（89.42人）、福島（86.71人）、岩手（83.43人）等地都超過警戒線的30人，「全日本共有39個都道府縣亮紅燈，地圖真的紅通通一片。」

林氏璧分析，今年流行的主要是A型H3N2的K分支變異株，雖然與本季疫苗病毒株不完全匹配，但英國臨床數據仍顯示疫苗具有保護力，可降低兒少急診或住院機率約72～75%，成人也有32～39%的效果。他強調，「病毒本來就會不斷變異，不需要過度恐慌，該打的疫苗還是要打。」

他也呼籲，近期要前往日本的旅客務必加強防護，除了戴口罩、勤洗手，也要注意室內通風。「若已安排旅程，請做好防疫準備再出門」，勤洗手以防接觸感染、戴口罩以防飛沫感染。



