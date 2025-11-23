日本流感患者爆增14.5萬人！北京兒童醫院人滿為患 抗病毒藥銷量飆3倍

隨著天氣轉冷，北京兒童醫院發熱門診接診量明顯增加。（圖／CCTV-13）

日本與中國大陸近期面臨嚴峻流感疫情，日本流感提前一個月爆發，已有24個都道府縣拉響警報。根據日本健康危機管理研究機構統計，截至11月16日的一周內，全國3000多家醫療院所通報流感患者達14萬5526人，比前一周增加1.7倍。同時，中國大陸流感也快速蔓延，北京兒童醫院人滿為患，許多患者被迫在候診區吊點滴，抗病毒藥物銷量暴增2至3倍。專家警告，病毒株變異加上持續降溫的天氣，恐進一步加劇流感傳播。

隨著天氣轉冷，北京兒童醫院發熱門診接診量明顯增加。（圖／CCTV-13）

日本流感疫情嚴重，街頭可見民眾除了穿厚外套外，也不忘戴上口罩自我防護。日本醫療機構平均每家通報患者數達37.73人，首次超過30人警戒線，流行期比去年提前一個月到來。一位日本民眾表示，雖然他們家人目前沒有被感染，但對孩子來說非常擔憂，因為流感有時會導致腦炎等併發症。內科醫生久住英二強調，今年流感疫情非常嚴重，預計到今年年底或明年年初，看醫生將會非常困難。

中國大陸的流感疫情同樣嚴峻。隨著天氣轉冷，北京兒童醫院發熱門診接診量明顯增加，掛號大廳和門診通道都被擠得水洩不通，許多患者只能在候診區直接吊點滴治療。中國疾病預防控制中心研究員彭質斌解釋，流感病毒容易發生抗原漂移的小變化，正是這種變化導致流感的流行。

受流感爆發影響，中國大陸的抗病毒藥物「奧司他韋」近一周銷量暴增2到3倍，其他退燒、止咳等藥物也變得搶手。更令人擔憂的是，新一波冷空氣正由西向東影響中國大部地區。大陸央視氣象報導，從11月22日起至25日，冷空氣將一波接一波地到來，氣溫下降恐不利於流感防治。

專家建議計畫前往日本旅遊的民眾應提高警覺，做好防護措施，避免在流感高峰期受到感染。在寒冷季節，保持良好的個人衛生習慣和適當佩戴口罩尤為重要，以減少流感病毒傳播的風險。

