日本流感患者破11萬人 確診數「隔周翻倍」 一半是B流

春節出國前往日本注意！日本旅遊達人林氏璧表示，最近日本流感人數突然飆升，至2月1日為止的一周內，全日本感染人數幾乎是上周的2倍，且感染B流的患者達到44％，比例上升得很明顯，提醒國人最近赴日本旅遊要注意身體健康，最好落實戴口罩、勤洗手、避開擁擠人潮。

林氏璧今（7）日在臉書表示，日本國立健康危機管理研究機構最新數據顯示，至2月1日一周內，全日本單周報告的流感患者數為11萬4291人，而上周僅有6萬3326人，相當於確診數隔周暴增一倍，且有22個都道府縣的醫療機構平均患者數超過30人，代表這一波是很廣泛的流行，病毒沒有集中在某些特定區域。

林氏璧指出，日本近5周流感患者中，雖然還是以A型H3病毒為主流，占比達到56％，但B型流感的占比也達到44％，比例上升得很明顯，代表這第二波流行是混著B流來襲的。

林氏璧說，我疾管署數據也顯示，台灣流感疫情有逐漸上升的趨勢，且B流占比同樣很高，預估春節期間曲線還算平緩，但開學後可能會有一波確診高峰。

林氏璧指出，光是從症狀來說，很難區分到底感染的是A流還是B流，加上近期還有腸胃道病毒同步流行中，提醒民眾落實基本防疫措施，包括戴口罩、勤洗手及避開擁擠人潮。

