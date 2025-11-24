日本流感拉警報！醫示警「一事」是大流行前奏：出國前快打疫苗

記者簡浩正／台北報導

醫師提醒日本流感疫情增溫。強烈建議最近要去日本旅遊的人，請提早打了疫苗再去。（示意圖／翻攝自pixabay）

日本流感拉警報！根據日本厚生勞動省11月21日公布數據，本月10日至16日期間，全國約3000間指定醫療機構平均通報的流感病例衝上37.73例，不僅比上週大增，同時也是今年首度衝破全國平均30例的預警水準。有醫師提醒目前東京疫情上升曲線「幾乎跟去年大流行同樣陡」外，也有醫師呼籲「這次的疫苗，有猜中今年流行的病株」，強烈建議最近要去日本旅遊的人，請提早打了疫苗再去。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，依據疾管署監測資料顯示，第46週(11/9-11/15)類流感門急診就診計93,247人次，較前一週下降9.1%。但近7日新增42例流感併發重症病例(10例H1N1、30例H3N2、2例A未分型)及10例死亡(4例H1N1、6例H3N2)。本(2025-2026)流感季累計300例重症病例。且鄰近國家如日本、韓國疫情呈上升趨勢，中國近期活動度及陽性率皆上升，東亞/東南亞主要流行型別為A(H3N2)。

廣告 廣告

近7日新增42例流感併發重症病例及10例死亡。（圖／記者簡浩正攝影）

前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧整理最新數據指出，目前疫情比去年早盛行一個月，尤其東京上升曲線「幾乎跟去年大流行同樣陡」，讓他忍不住提醒近期要赴日的旅客務必要注意。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風則發文表示，近期看了位心臟肺臟都不好，快90歲的病人說下週要去日本，卻說「不想打疫苗」，讓的驚訝的建議：日本最近大流行，沒有打疫苗恐怕會危險，建議打了再去，如果不打疫苗「那就建議取消日本的行程吧」。

沒想到家屬有些不滿意的回：「蛤？之前我們是問過你才安排的。他回：「那時日本又沒有流行，現在有疫情，打了疫苗再去比較安全，而且最好要提前兩週打。」想想又補充「要去就先打疫苗，不想打就先取消，等疫情下來再去，不打不要去！」

洪惠風說，「我腦中出現這位快90歲的病人，在日本萬一得了流感，發燒，急診，求救無門的畫面......。」不怕一萬，只怕萬一，每個病人只要不是危急，他都會鼓勵出門，只是出門前，也不能太隨意，該注意該做的都要做，不然是後悔也來不及的。他再次呼籲「這次的疫苗，有猜中今年流行的病株」，強烈建議最近要去日本旅遊的人，請提早打了疫苗再去，別給自己、旅伴、與其他人添麻煩。

更多三立新聞網報導

你是天生胖？他憂有「肥胖基因」會胖一輩子 醫揭常見2迷思

冬天滑手機超傷身？醫曝「1疾病」風險暴增67%

今晚開始做！「小雪」易傷寒感冒 醫喊「3招秒暖全身」快存冬天能量

「陸製卸妝膏、綠藤生機護唇油」驗出蘇丹紅！14家踩雷業者曝光

