日本流感持續升溫！林氏璧示警：24地警戒「地圖上整片紅」
生活中心／張尚辰報導
日本流感不斷升溫，旅日達人林氏璧昨（21）日貼出日本最新的感染狀況，東京感染人數急速擴大，已達每機關44.75人。上週全日本約3000家醫療機構的報告指出，流感患者人數為14萬5526人，是前一週的1.7倍，「有24個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通。幾乎所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加」。
林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」中發文，指出在4週前，日本每家醫療機構平均通報患者人數為3.26人，上週21.82人，本週已經急遽增加至37.73人的高點了。雖然台灣流感稍降，但日本仍持續往上升，且主要都是同一株A型H3N2，還是務必多加注意。
林氏璧根據國立健康危機管理研究機構報告，截至11月16日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為14萬5526人，是前一週的1.7倍，每家醫療機構平均通報患者數為37.73人，是2025年度第一次超過30，流行比去年提早了將近一個月。
林氏璧按照都道府縣列出每家醫療機構的平均患者數，說明有24個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通，幾乎所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加。
流行區域包括宮城縣80.02人、埼玉縣70.01人、福島縣58.54人、岩手縣55.9人、神奈川縣55.12人、秋田縣54.6人、千葉縣53.47人、群馬縣52.16人、栃木縣49.6人、山形縣47.05人、東京都44.75人、北海道44.01人、茨城縣43.94人、京都府41.55人以及兵庫縣的40.57人。
最後，林氏璧也列出幾點提醒近期要前往日本的民眾，希望大家在旅遊的過程中都可以健康、不掃興。
【旅行前】
1.施打流感疫苗，抗體生成需要14天。
2.考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病。
3.下載好有助於就醫的APP，或查好可能需要的就醫資訊。
4.可以準備一些症狀治療藥物以備不時之需，或是到日本藥妝店再買也可以。
【旅行中】
1.勤洗手以防接觸感染，我會帶酒精乾洗手。
2.戴口罩以防飛沫感染，我會在人較多不通風的地方戴口罩。
3.下飛機五天內，可線上投保東京海上日動日本旅遊保險。
更多三立新聞網報導
普發1萬ATM領現！「不知健保卡號」怎辦 網曝1招：手機就能查
IG版面又改！精選圖標變回「圓圈圈」 用戶崩潰：排版全毀
士林、寧夏都輸了！外國人必訪夜市排名出爐 第一名是它
日本「1類連鎖餐廳」只限男生？大阪妹來台驚：完全不一樣
其他人也在看
日本流感提前大爆發 24地警戒「整片紅通通」
日本流感疫情持續升溫，日本旅遊達人、台大前感染科醫師林氏璧表示，上周3000多家醫療機構流感患者人數達逾14萬人，是前一周的1.7倍，流行期比去年提早了一個月；每家機構平均通報患者數達37.73人，是今年首次超過警報標準的30人，地圖上24個都道府縣呈現一片紅通通，提醒赴日民眾留意。中時新聞網 ・ 17 小時前
政大新鮮人最大搖籃 高中來源Top5都在台北
[NOWnews今日新聞]政治大學日前公布大學新生數據，「新生入學原就讀高中前十名排行榜」其中最多人來自台北的中山女中，其次為北一女、師大附中，十所學校中台北市學校占七成，而前十名學校新生數占總體新生...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
台灣人衝了！日本觀光景點「中國人有感變少」 遊日網友讚：沒從前的吵雜壅塞
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論惹怒中國，中方呼籲民眾避免赴日旅遊後，傳出多家中國航空公司出現赴日機票退訂潮，短短3...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
出國注意！東京流感進入警報狀態 1125校緊急停課
出國注意！東京流感進入警報狀態 1125校緊急停課EBC東森新聞 ・ 1 天前
黛安娜王妃新蠟像曝光！ 網驚呼不像本人：是卡蜜拉做的嗎？
巴黎格雷萬蠟像館（Grévin Museum）20日揭幕一尊已故黛安娜王妃（Princess Diana）的新蠟像，她穿那件經典的黑色復仇禮服，充滿象徵意義。不過，蠟像造型在網路上引來負面評論，不少人認為看起來很老、一點都不像黛妃，甚至虧：「是卡蜜拉做的嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
明年健保保費確定凍漲！ 「補充保費改革案」仍待研議
衛福部日前通過2026年的健保總額方案，採取最高推估，總額9883.35億元，如加上公務預算，醫療支出首度破兆元大關，外界擔心，健保費率恐跟著調漲。衛福部健保會19日宣布，預估2026年底安全準備金達2個月，未低於水位，因此，明年健保一般保費仍維持5.17%。NOW健康 ・ 10 小時前
毒雞蛋擴大抽驗！彰化15處高風險蛋場「全部未檢出」
彰化縣文雅畜牧場日前被檢出蛋雞含有禁用農藥「芬普尼」陽性反應，為防止問題蛋品流入市面，縣府立即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場的檢驗結果於22日出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府表示將持續擴大監測，嚴格把關民眾食安。中天新聞網 ・ 11 小時前
50歲男運動量大卻罹骨鬆 醫：腎功能異常是兇手！
一名50多歲從事勞力工作的男子，儘管日常運動量充足，卻被診斷出罹患骨質疏鬆症，讓他感到十分困惑。經進一步檢查後才發現，原來是腎臟功能異常所導致。中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫師林軒任指出，人體攝取的維生素D必須經過腎臟轉化才能發揮作用，腎功能下降會直接影響鈣質吸收，進而造成骨質流失。中天新聞網 ・ 10 小時前
知名胃炎藥出事！食藥署曝2批號藥效恐受影響 145萬顆需回收
食藥署近日公布，對應症為胃炎、十二指腸炎、腸疝痛、膽管痙攣、膽石疝痛、膽管炎、膽石症、膽囊剔除後之症候群的藥品，「強生」舒胃糖衣錠10毫克（SCOMINE S.C. TABLETS 10MG "JOHNSON"），因溶離試驗結果不符合檢驗規格之情形，恐影響藥效，將啟動回收2批產品，數量約145萬顆。中時新聞網 ・ 10 小時前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 13 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
歌手石琇惠術後成植物人 女兒抗議醫療過失 嘉基：尊重司法
藝名石琇惠的7旬王姓婦人因胃癌一期，去年到嘉基醫院手術後成植物人 ，在加護病房躺了285天後往生，女兒質疑執刀的周姓醫師醫療疏失，到嘉義地檢署檢控告周醫師，今天到醫院舉牌抗議。院方回應表示，王婦呼吸衰竭並非因接受內視鏡黏膜剝離術治療與重症肌無力風險所導致，本案已進入司法程序，盼藉由審理讓真相與責任能自由時報 ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 1 天前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 11 小時前
A-lin 42歲苗條身材驚豔陸網「竟然瘦成這樣」！3大減重秘訣曝光：主食吃燕麥
「天生歌姬」A-lin近日宣布參加大陸節目《聲生不息·華流季》，官方照片才剛公開就引起騷動，微博熱議「A-lin竟然瘦成這樣了」，纖細窈窕的身材成為焦點！她先前曾因懷孕、貪嘴等原因而幾度發胖，如今健康瘦下來，讓網友都好奇究竟用了什麼方法？姊妹淘 ・ 1 天前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 3 小時前
狂吃菜仍便秘！醫大推「4食物」 不到1周就變順暢
即使大量攝取蔬菜，仍有便秘問題，可能是膳食纖維吃得不對。基因醫師張家銘提到，當出現便秘時，代表腸道的節奏被打亂，此時若一味地吃更多纖維，反而使腸子更緊繃，建議每天補充車前子、奇異果、李子乾、高礦物質水，通常不到1周就能暢通。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
高血壓藥什麼時候吃都一樣？醫：1因素9成的人都早上吃 血壓控制更穩定
高血壓藥早上吃好？還是晚上吃好？醫界有一派人建議晚上服高血壓藥可以降低早上中風和心梗發生率，但據最新研究發現：高血壓藥早上吃或晚上吃「沒差別」。不過醫師建議，如果服用長效型一天一次的高血壓藥，早上吃會健康2.0 ・ 19 小時前
中年男空腹血糖飆破130 控糖「3原則+5妙招」逆轉糖尿病前期
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年45歲的張先生，平時忙於工作，習慣外食、含糖飲料不離手，對偶爾的口渴、疲倦感不以為意。直到公司健檢，他發現自己空腹血糖達130 mg／dL，被診斷為糖尿病前期，才驚覺健康拉警報。衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州指出，糖尿病早期常無明顯症狀，許多人都是在健檢時才意外發現血糖異常。他提醒，若出現口渴、頻尿、疲倦或體重減輕等情況，應盡早檢查血糖；尤其有家族病史、肥胖或三高問題者，更應每年至少檢查一次。他也提醒，只要及早發現並調整飲食與運動，糖尿病是有機會被穩定控制、甚至逆轉的。 高血糖比例攀升 成人每8人就有1人血糖異常 根據國民健康署「2019-2023年國民營養健康調查」資料顯示，我國20歲以上國人高血糖盛行率已達12.8%，顯示血糖健康已成為全民應關注的議題。為降低代謝症候群病人發展為糖尿病的風險，國健署自111年推動「代謝症候群防治計畫」，截至114年9月底，已收案約46萬人，其中近10萬人屬糖尿病前期。經持續追蹤與健康管理後，有13%的個案糖化血色素已恢復正常，證實良好的生活習慣可有效改善血糖。 預防糖尿病三關鍵 飲食、運動、監測是控糖基石 楊健康醫療網 ・ 17 小時前
帶狀皰疹恐留下「帶狀皰疹後神經痛」！醫籲：皰疹在「2大」部位要特別小心
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】帶狀皰疹多見於50歲以上族群，也常發生在糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人。壓力大、睡眠不足者亦屬高風險族群。年齡愈大，病毒再活化的機率愈高。臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀表示，壓力大、睡眠不足…華人健康網 ・ 1 天前