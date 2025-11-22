日本流感持續升溫！林氏璧示警：24地警戒「地圖上整片紅」

生活中心／張尚辰報導

日本每家醫療機構平均通報流感患者人數，本週已經急遽增加至37.73人的高點。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者臉書）

日本流感不斷升溫，旅日達人林氏璧昨（21）日貼出日本最新的感染狀況，東京感染人數急速擴大，已達每機關44.75人。上週全日本約3000家醫療機構的報告指出，流感患者人數為14萬5526人，是前一週的1.7倍，「有24個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通。幾乎所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加」。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」中發文，指出在4週前，日本每家醫療機構平均通報患者人數為3.26人，上週21.82人，本週已經急遽增加至37.73人的高點了。雖然台灣流感稍降，但日本仍持續往上升，且主要都是同一株A型H3N2，還是務必多加注意。

林氏璧根據國立健康危機管理研究機構報告，截至11月16日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為14萬5526人，是前一週的1.7倍，每家醫療機構平均通報患者數為37.73人，是2025年度第一次超過30，流行比去年提早了將近一個月。

包括宮城縣、埼玉縣、福島縣等，已有24個都道府縣流感患者人數超過警報的30人。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者臉書）

林氏璧按照都道府縣列出每家醫療機構的平均患者數，說明有24個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通，幾乎所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加。

流行區域包括宮城縣80.02人、埼玉縣70.01人、福島縣58.54人、岩手縣55.9人、神奈川縣55.12人、秋田縣54.6人、千葉縣53.47人、群馬縣52.16人、栃木縣49.6人、山形縣47.05人、東京都44.75人、北海道44.01人、茨城縣43.94人、京都府41.55人以及兵庫縣的40.57人。

最後，林氏璧也列出幾點提醒近期要前往日本的民眾，希望大家在旅遊的過程中都可以健康、不掃興。

【旅行前】

1.施打流感疫苗，抗體生成需要14天。

2.考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病。

3.下載好有助於就醫的APP，或查好可能需要的就醫資訊。

4.可以準備一些症狀治療藥物以備不時之需，或是到日本藥妝店再買也可以。

【旅行中】

1.勤洗手以防接觸感染，我會帶酒精乾洗手。

2.戴口罩以防飛沫感染，我會在人較多不通風的地方戴口罩。

3.下飛機五天內，可線上投保東京海上日動日本旅遊保險。

