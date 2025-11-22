日本流感提前大爆發！旅遊達人示警：24地區亮紅燈 赴日旅客務必注意

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

日本流感疫情持續升溫，數據一路狂飆。旅日達人林氏璧近日在粉專「日本自助旅遊中毒者」發布最新疫情觀察指出，日本上週已有超過3000家醫療機構通報共14萬5526名流感患者，是前一週的1.7倍，全國平均每家機構有37.73名患者，首次突破「流行警報」標準的30人，疫情來得比去年早整整一個月。

日本流感疫情持續升溫，數據一路狂飆。（示意圖／unsplash）

林氏璧提到，日本4週前每院平均僅3.26名患者，上週21.82人，如今更飆到37.73人，「日本正在急速升溫，而台灣目前則略為下降。」

其中，東京的增幅最驚人，每院平均高達44.75人，接近去年破紀錄大流行高峰。以全日本來看，目前已有24個都道府縣超過警戒線，地圖幾乎呈現「一片紅通通」，顯示疫情擴散範圍極廣。

根據統計，近一週因流感住院的病例高達1466例，其中5歲以下幼兒與高齡族群比例偏高。近五週病毒型別以A型H3N2占比最高達86%，與台灣目前流行情況一致。此外，自9月1日起，日本已累計2516起類流感群聚事件，造成1696所學校停課，為去年同期的14倍。

林氏璧提醒近期前往日本的民眾，出發前14天可考慮接種流感疫苗，確認旅平險醫療項目是否涵蓋法定傳染病，下載就醫相關App或查好醫療資訊，準備基本症狀用藥、注意保暖、洗手、配戴口罩。他也呼籲，尤其是親子旅遊與長者同行者，更要提高警覺。



