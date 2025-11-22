日本流感提前大爆發 24地警戒「整片紅通通」

日本流感疫情持續升溫，日本旅遊達人、台大前感染科醫師林氏璧表示，上周3000多家醫療機構流感患者人數達逾14萬人，是前一周的1.7倍，流行期比去年提早了一個月；每家機構平均通報患者數達37.73人，是今年首次超過警報標準的30人，地圖上24個都道府縣呈現一片紅通通，提醒赴日民眾留意。

林氏璧昨在臉書「日本自助旅遊中毒者」發文指出，日本4周前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，上周21.82人，現在已經增加到37.73人的高點了。他說目前在台灣流感稍降，日本往上升，主要都是同一株A型H3N2。

根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月16日的一周內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為14萬5526人，是前一周的1.7倍；每家醫療機構平均通報患者數為37.73人，是今年第一次超過30人，流行比去年早了約一個月。

林氏璧表示，有24個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通，幾乎所有都道府縣的患者數都比前一周有所增加，是很廣泛的流行；以東京來說，和創紀錄大流行的去年比較，現在斜率幾乎一樣往上直衝，距離去年最高點已相去不遠。

林氏璧建議近期赴日的民眾，出發前14天可考慮接種流感疫苗；留意旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病；下載好有助於就醫的App，或查好可能需要的就醫資訊，並準備一些症狀藥物以備不時之需。

