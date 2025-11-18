日本流感提前流行 疾管署估台灣12月升溫

（中央社記者曾以寧台北18日電）日本、韓國及中國等鄰近國家流感疫情均呈上升趨勢。疾管署分析，日本今年疫情提前升溫，有病毒型別轉換等4原因，赴日前建議打疫苗，國內疫情則預估12月上旬再升。

依據疾管署監測資料顯示，國內11月9日至15日類流感門急診就診計9萬3247人次，較前週下降9.1%。不過鄰近國家日本疫情持續升溫，東京都流行性感冒病患人數已超過指定參考標準，都政府13日發布流感流行警報，為2009年以來首度於11月發布。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫情週報指出，鄰近國家如日本、韓國疫情呈上升趨勢，中國近期活動度及陽性率皆上升，東亞地區主要流行型別為A型H3N2；北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，主要流行型別為A型H1N1及H3N2。

疾管署發言人曾淑慧說明，今年日本流感疫情與台灣有點相似，都是較往年提早1個月，在9月底10月初就進入流行期；且日本流感疫情最近1週快速上升，個案數較前週多了近1.5倍，急遽增加。

對於疫情提前升溫，曾淑慧分析，主要是受社區主要流行病毒型別從A型H1N1轉換為H3N2、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後免疫負債，及近年國際旅遊頻繁、民眾較少配戴口罩等原因影響。

對於赴日民眾，曾淑慧表示，若是符合公費疫苗接種條件的高風險族群，應盡速接種疫苗；若非公費接種對象，則可與醫師討論，評估是否需要自費接種疫苗。

疾管署統計，截至11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，公費疫苗剩餘不到90萬劑。曾淑慧表示，預估部分縣市疫苗會在12月初打完，至於是否加購疫苗，將持續評估疫苗接種狀況，目前還沒有定論；國內疫情預估將於12月上旬疫情再次上升，春節前後到達高峰。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）部分，疾管署監測顯示國內疫情處低點波動；疫苗接種累計已132.9萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種7461人次。（編輯：李亨山）1141118