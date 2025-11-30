日本流感提早1個月大流行！ 兒童病例暴增「現併發腦炎案例」

日本流感提早1個月大流行。（示意圖／unsplash）

日本近期流感疫情升溫，依照官方資料顯示，2025年流感傳播速度比2024年提早約一個月，其中又以兒童感染案例最多。專家呼籲學校加強通風、人潮聚集時佩戴口罩，並建議家長讓孩子施打流感疫苗，以降低重症化風險。

根據日媒《日本放送協會》（NHK）最新報導， 日本國家衛生管理研究機構的統計，截至本月23日為止的一週內，全國超過3000家醫療機構通報的流感病例高達19萬6895人，較前一週增加約1.35倍。平均每家醫療機構的通報數量為51.12例，本季首次突破50例，顯示流感蔓延速度正比去年更快的速度全面擴散。

而這波流感疫情呈現明顯「低齡化」趨勢。日本厚生勞動省指出，截至本月9日的一週內，全國指定醫療機構報告的流感病例共有8萬4183例，其中6萬7150人為未滿20歲，占比高達80%，顯示本波疫情主要在兒童與青少年族群中快速蔓延。

日本小兒感染症學會理事長、新潟大學醫學部齋藤昭彥教授表示，埼玉縣、東京都等地的小兒專科病房住院人數明顯增加，部分醫院的病床已接近滿載。他也指出，有一些兒童因感染流感併發腦炎等症狀，而重症住院。

齋藤教授呼籲採取感染控制措施，學校等密集活動場所需特別注意通風，在人潮擁擠處應佩戴口罩，並保持勤洗手等防疫習慣。他也呼籲家長考慮讓孩子接種流感疫苗，以降低重症風險。

