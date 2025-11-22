日本流感數上升曲線陡 前台大醫示警1城市

▲日本流感進入了大流行期，前台大醫院感染科醫師兼日本旅遊達人林氏璧，提醒近期要赴日的旅客務必要注意。（圖／記者葉盛耀攝）

[NOWnews今日新聞] 近期日本流感疫情升溫，前台大醫師、旅日達人林氏璧根據最新醫療機構數據指出，今年疫情比去年早盛行一個月，尤其東京上升曲線「幾乎跟去年大流行同樣陡」，因此提醒近期要赴日的旅客務必要注意。

林氏璧表示，在日本這個流感季，每周五晚上我會更新日本的流感疫情，並以「日本流感流行狀況更新： 每機關超過30人！東京感染急速擴大 每機關44.75人」為題，在臉書粉專日本自助旅遊中毒者中發文指出，4週前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，上週21.82，現在已經增加到37.73人的高點了。目前在台灣流感稍降，日本往上升，主要都是同一株A型H3N2，請大家注意。

廣告 廣告

根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月16日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為14萬5526人，是前一週的1.7倍。每家醫療機構平均通報患者數為37.73人，2025年度第一次超過了30。流行比去年早了約1個月。

若按都道府縣，每家醫療機構的平均患者數，有24個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通。幾乎所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加，是很廣泛的流行。而本週因流感入院的案例是1466例，比前週的888例更增加。年齢分布是1歳未満(72例）、1～4歳（292 例）、5～9歳（282例）、10代（141例）、20代（26例）、30代（22例）、40代（27例）、50 代（45例）、60代（90例）、70代（188例）、80歳以上（281例）。

林氏璧表示，最近5週間日本鑑定的流感病毒型別，以A型H3為主佔86%，去年流行的A型H1N1佔11%、B型佔3％。且自2025年9月1日起，截至11月16日，東京都內的學校、醫療院所、社會福利設施等共報告了2516起類流感的群聚案例，這已經超過去年的2364起。目前為止造成了1696件各級學校的停課，去年同期僅有121件，是14倍。這數字也超過去年停課數的1536件。

林氏璧飲用NHK訪問東京醫科大學客座教授濱田篤郎表示：「從目前的增加速度來看，疫情可能會在 12月左右達到高峰。然而，不能排除疫情會跨越人員流動頻繁的年末年初而長期化的可能性。從現在開始氣溫將會下降，人們接觸的機會和移動也會增加，因此希望大家要留意採取防疫措施。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本旅遊流感大爆發！疫苗廠牌、哪裡打一次看 公費剩不到90萬劑

男赴日旅遊染流感！買成藥吃「隔天竟尿不出」 返台揪1問題惹禍

日本流感爆發、野熊出沒引人心惶惶 旅日達人遭嗆無「道德良知」