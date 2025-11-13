日本流感爆發！東京16年來「首次11月發警報」 示警：病毒達警戒等級

國際中心／彭淇昀報導

赴日本旅遊注意了！日本東京都今（13）日發布季節性流感疫情警報，稱「病毒已達到警戒級別」，且這是16年來首次在11月發布疫情警報。

日本流感大爆發，赴日旅客要多注意了。（示意圖／資料照）

根據《東京都保健醫療局》指出，11月3日至9日（第45週），東京指定流感醫療機構報告的病例數超過了警戒標準，超標時間比去年提前了6週，顯示流感疫情正在東京蔓延。

另據《TBS NEWS》報導指出，根據東京都政府統計，截至11月9日的一週內，全市31個保健所中，有12處平均每點通報超過30例，各醫療機構通報的季節性流感感染平均病例為29.03人，約為前一週的1.2倍。由於病例數超過都政府的警戒標準，因此東京都政府今日發布了流感疫情「警報」。

廣告 廣告

報導指出，今年疫情蔓延速度異常迅猛，這也是自2009年以來，東京都首次在11月發布流感疫情「警報」。自9月以來，東京的托兒機構、幼兒園和學校已累計停課1125次，是去年同期停課次數的10倍以上。因此東京都政府再次呼籲市民，採取徹底的感染控制措施。

更多三立新聞網報導

國小畢旅飛日本！日作家看「1行程」驚喊風險大：連日本學校都不去

大樂透頭獎狂飆6.7億！「4生肖」財運旺翻天 專家曝5招好運加倍

入秋最強冷空氣下週報到！挑戰「冷氣團等級」 全台有感降溫恐下探12度

台灣爆買27.8億砂糖！「友邦」登最大來源國 超車南非

