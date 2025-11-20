日本流感爆發、野熊出沒 他遭嗆無道德良知

▲日本從今年4月到10月，共有196人遭遇「熊害」，其中最多來自於秋田縣，高達56人。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本流感大爆發中，不少台人前往日本旅遊回台後，紛紛感染A型流感，疾管署日前提到，日本與台灣的疫情有點類似，提早約一個月進入流行期，除此之外，北部傳出多起熊害問題，讓不少人對赴日旅遊卻步，而時常分享日本旅遊新知的旅日達人林氏璧，就被網友留言嗆「要有點道德良知吧」，讓他忍不住發文回應「如果日本危險到不建議前往的地步，應該是中華民國外交部要直接有旅遊警示告訴國民才對，而不是靠我個人的道德良知吧。」

日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專發文，貼出網友留言截圖「快去日本迎接流感和野熊喔！身為專業旅遊者，也要有點道德良知吧」，讓他質疑「以日本流感和熊害的狀況，目前不能推廣大家去日本旅遊嗎？應該要警告大家不宜前往日本嗎？」

林氏璧接著說，中國聲稱日本很危險要中國公民不要前往，但他們也根本沒有提到以上這兩點，「如果日本危險到不建議前往的地步，應該是中華民國外交部要直接有旅遊警示告訴國民才對，而不是靠我個人的道德良知吧。」

而關於日本流感，林氏璧則表示，他每週五更新最新訊息，旅行前和旅行中應該要注意什麼事情都整理的非常清楚，至於熊害，他也引用日本環境省17日的統計數據指出，從今年4月到10月，共有196人遭遇「熊害」，截至11月3日為止，已有13人遇襲身亡，創下自統計以來新高紀錄。其中最多來自於秋田縣，高達56人，其次是岩手縣34人、福島縣20人，受害者遍及日本全國47個都道府縣中的21個。

因此，如果都在大都市，應該沒什麼遇到熊的問題。另外沖繩和九州是沒有熊的，九州你只會遇到熊本熊。再來考慮分子分母，日本有1.24億人，4到10月之中平均每個月近30人遇熊害，2人死，反嗆「你覺得這個機率是高是低？」

林氏璧說，這幾個月台灣每個月有約60萬人去日本，截至目前應該是沒有確切的公開新聞報導指出有台灣旅客在這一波熊害中死亡或受重傷的案例；林氏璧也強調，面臨一個問題的時候，不是無限上綱的去恐懼，把他無限放大，而是要理性的去計算他風險的高低，這是他從疫情時開始就一直幫大家做的事情「這是我的道德良知」當時就是因為台灣媒體無法做到這點，他實在看不下去，才會跳出來幫大家做新冠的衛教的。

