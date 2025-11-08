日本流感疫情全面大流行！前台大醫籲旅日前「快打疫苗」

生活中心／楊佩怡報導

台灣天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入高峰期，流感疫情持續升溫，就連台人最愛去的國家「日本」，近日的流感疫情也再度升溫。對此，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪），在臉書發文更新日本流感狀況：「走向全面大流行」，同時也指出目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，呼籲國人在前往日本旅遊之前，可以考慮施打流感疫苗，減少確診機率。

前台大醫師林氏璧根據數據表示，11月2日這週的日本流感患者人數比前一週還高出2.4倍。（圖／翻攝自臉書日本自助旅遊中毒者）

林氏璧昨（7）日在臉書發文表示，日本流感目前是呈現「走向全面大流行」的狀況，根據數據顯示，兩週前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點了；且目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2。截至11月2日的一週內，數據指出全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為5萬7424人，比前一週增加了約2.4倍；每家醫療機構平均患者數為14.9人，比前一週的8.61又增加了不少，這是2025年度第一次超過了10人。若按都道府縣劃分每家醫療機構的平均患者數，以宮城縣的28.58人為最多，其次依序為神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、北海道、沖繩縣、東京都、岩手縣、福島縣、秋田縣、山形縣、兵庫縣。

林氏璧指出，目前台灣與日本的流感病毒一樣都是以A型H3N2為多。（圖／翻攝自圖庫Pexels）

此外，林氏璧也指出最近5週間鑑定的病毒型別，以A型H3為主佔76%，去年流行的A型H1N1佔19%、B型僅佔4％。去年日本流感是比較晚才開始流行的，到12月才突然衝到前所未有的高點，然後來的快去得也快。以破10的這個時點來說，今年比去年早了6週。目前日本和台灣觀察到的流感病毒型別一樣，都是以A型H3N2為多。雖然可以不用害怕病毒，但若在旅遊中確診流感非常麻煩且掃興。

林氏璧呼籲國人去日本旅遊前，可以考慮施打疫苗，降低確診機率。（圖／翻攝自圖庫Pexels）

因此林氏璧建議國人旅行前，可以事先準備以下4點預防作為：

●考慮施打流感疫苗（抗體生成需要14天）；台灣11月開始公費已經開放到第二階段，50至64歲無高風險慢性病成人接種。

●考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病。

●下載好有助於就醫的APP，或查好可能需要的就醫資訊。

●可以準備一些症狀治療藥物以備不時之需，或是到日本藥妝店再買也可以。





