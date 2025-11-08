日本流感疫情全面大流行！前台大醫籲旅日前「快打疫苗」
生活中心／楊佩怡報導
台灣天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入高峰期，流感疫情持續升溫，就連台人最愛去的國家「日本」，近日的流感疫情也再度升溫。對此，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪），在臉書發文更新日本流感狀況：「走向全面大流行」，同時也指出目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，呼籲國人在前往日本旅遊之前，可以考慮施打流感疫苗，減少確診機率。
前台大醫師林氏璧根據數據表示，11月2日這週的日本流感患者人數比前一週還高出2.4倍。（圖／翻攝自臉書日本自助旅遊中毒者）
林氏璧昨（7）日在臉書發文表示，日本流感目前是呈現「走向全面大流行」的狀況，根據數據顯示，兩週前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點了；且目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2。截至11月2日的一週內，數據指出全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為5萬7424人，比前一週增加了約2.4倍；每家醫療機構平均患者數為14.9人，比前一週的8.61又增加了不少，這是2025年度第一次超過了10人。若按都道府縣劃分每家醫療機構的平均患者數，以宮城縣的28.58人為最多，其次依序為神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、北海道、沖繩縣、東京都、岩手縣、福島縣、秋田縣、山形縣、兵庫縣。
林氏璧指出，目前台灣與日本的流感病毒一樣都是以A型H3N2為多。（圖／翻攝自圖庫Pexels）
此外，林氏璧也指出最近5週間鑑定的病毒型別，以A型H3為主佔76%，去年流行的A型H1N1佔19%、B型僅佔4％。去年日本流感是比較晚才開始流行的，到12月才突然衝到前所未有的高點，然後來的快去得也快。以破10的這個時點來說，今年比去年早了6週。目前日本和台灣觀察到的流感病毒型別一樣，都是以A型H3N2為多。雖然可以不用害怕病毒，但若在旅遊中確診流感非常麻煩且掃興。
林氏璧呼籲國人去日本旅遊前，可以考慮施打疫苗，降低確診機率。（圖／翻攝自圖庫Pexels）
因此林氏璧建議國人旅行前，可以事先準備以下4點預防作為：
●考慮施打流感疫苗（抗體生成需要14天）；台灣11月開始公費已經開放到第二階段，50至64歲無高風險慢性病成人接種。
●考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病。
●下載好有助於就醫的APP，或查好可能需要的就醫資訊。
●可以準備一些症狀治療藥物以備不時之需，或是到日本藥妝店再買也可以。
原文出處：日本流感「全面大流行」病患一週暴增2.4倍！前台大醫示警：旅日前施打流感疫苗
更多民視新聞報導
日本流感疫情升溫！旅日達人曝「這地區」最嚴重
普發一萬登記開跑！「13種錯誤別犯」下場曝光
豬養大了不殺會怎樣？農業部官員「神回1句」引爆笑
其他人也在看
一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行！旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，近2週每家醫療機構平均通報病患數，已從3.26人增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
曝日本流感「走向全面大流行」 日旅達人林氏璧提點行前準備事項
台人赴日旅遊盛行，日本旅遊達人林氏璧提醒，日本流感目前「走向全面大流行」，每家醫療機構平均通報患者數現在已經增加到14.9人的高點，目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，請大家注意。太報 ・ 12 小時前
流感、新冠「雙疫苗」第二階段開打 11／12再增一新疫苗
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】時序進入秋冬， 流感與新冠病毒雙重威脅再起。疾病管制署宣布，自11月12日起，將新增提供Novavax JN.1疫苗，屆時國內公費新冠疫苗，將可選擇莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程新冠疫苗，均安全有效，民眾可依年齡與適應症擇一接種。 國內流感仍處流行期 本周新增63重症9死 依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第44週（10／26－11／1）全台類流感門急診就診人次達10萬6,829人次，雖較前一周下降4.9%，仍維持流行期； 另日前（10／28－11／3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），顯示國內流感疫情依舊處於流行期，流行型別以A型為多。 至於亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。 全球新冠陽性率再升 國內主流變異株為NB.1.8.1 而針對國內目前的新冠疫情走向，疾管署表示，目前疫情健康醫療網 ・ 1 天前
日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備
日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...聯合新聞網 ・ 6 小時前
日本進入流感高峰期！前台大醫：赴日前先打疫苗
林氏璧昨（7日）在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文，針對日本近期流感疫情急速升溫的情況進行分析，並提醒即將前往日本的台灣旅客，應提前接種疫苗並做好防護措施。林氏璧指出，日本今夏新冠疫情雖已回落，但流感接棒迅速蔓延。根據國立健康危機管理研究機構等單位的統計...CTWANT ・ 12 小時前
金門醫院出包！1歲幼童遭誤打A型肝炎疫苗 院方緊急通報
衛福部金門醫院昨（7）日發生一名1歲1個月幼童誤打A型肝炎疫苗事件。原本幼童應接種流感疫苗，卻因護理師操作失誤，錯將A型肝炎疫苗施打於幼童身上，事件於晚間才被發現，院方隨即通知家屬，並啟動內部調查及改台視新聞網 ・ 5 小時前
巨蛋熱、商圈冷？ 王欣儀質疑台北市經費縮水恐讓行銷打折
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 針對台北市政府推動「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」等商圈振興活動的成效，台北市議員王欣儀今（8）日指出，大巨蛋雖創造逾百億元經濟效益，但周邊商圈分不到1成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」現象明顯；她批評，台北市府明年欲擴大串聯多場館行銷，經費卻大幅縮水，問卷調查回收率過低，成效缺乏公信力。 王欣儀指出，截至114年9月底...匯流新聞網 ・ 11 小時前
疾管署籲符合資格民眾踴躍接種公費疫苗 (圖)
衛生福利部疾病管制署8日舉辦「左流右新 健康安心」流感及新冠疫苗接種記者會，持續呼籲符合公費資格民眾盡速完成接種，提升健康保護力。中央社 ・ 2 小時前
颱風鳳凰逼近 稻作未熟台東農民盼老天垂憐
（中央社記者盧太城台東縣8日電）颱風鳳凰逼近台灣，2期稻尚有大部分未成熟無法搶收，農民盼老天垂憐能躲過災情。台東區農改場呼籲農友強化防範措施。中央社 ・ 13 小時前
跑勁宜蘭、勁情享受
圖說：2025杏輝宜蘭馬拉松熱鬧開跑 【記者羅伯特／宜蘭報導】 第四屆「2025杏輝宜蘭馬拉松」8日在宜蘭縣代 […]民眾日報 ・ 9 小時前
補充保費改革沒有「轉彎」 陳時中 ：額度需再議
補充保費改革爭議延燒，行政院政務委員陳時中今（8日）出席「2025台灣社區整合照顧研討會」表示，健保是社會保險制度，除了量能負擔，還有劫富濟貧的精神在。衛福部的方向概念沒錯，只是2萬塊太低，必然要拉到相當程度才合理。對於被批評「政策7小時轉彎」，他說，我們十幾年都在討論，並沒有所謂的轉彎，但是額度必然要思考。中時新聞網 ・ 11 小時前
嚇人！金門醫院1歲嬰接種流感疫苗 遭誤打成A肝疫苗
即時中心／林韋慈報導金門一對夫妻昨日帶著1歲1個月大的嬰兒，前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，未料醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才發現異常，趕緊致電通知家屬，讓全家非常訝異，嬰兒的爺爺也在臉書PO文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」民視 ・ 5 小時前
失勢？俄羅斯外長缺席高層會議引揣測 克里姆林宮發聲
俄羅斯總統普廷5日與聯邦安全會議成員開會時，提到可能恢復進行核武測試。令外界感到意外的是，外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）並未出席，引發這位被視為普廷親信的外長可能已經失勢的揣測。克里姆林宮7日出面，試圖平息媒體對外交政策高層可能改組的議論。自由時報 ・ 16 小時前
去日本要小心！流感疫情大爆發 專家揭「最危險族群」
（記者周德瑄／綜合報導）日本近期爆發流感疫情，疫情規模已進入全面大流行階段。旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧在 […]引新聞 ・ 7 小時前
日本流感全面大流行 前台大醫：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行，旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，2周前每家醫療機構平均通報病患數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒，這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。中時新聞網 ・ 14 小時前
11月韓港台三大巨星天團降臨 星光照亮高雄演唱會經濟
韓國知名的K-POP女團TWICE、香港天王郭富城、以及搖滾教父伍佰，將從本週的8日開始，一直到23日，陸續在高雄演出，照亮高雄的演唱會經濟，各飯店、百貨、餐飲、以及夜市，爭搶演唱會商機，已經就緒。中時財經即時 ・ 1 天前
合法掩非法 萬華警佈天羅網 破地下室賭場
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局日前接獲線報指出，轄內一處洗車場出入人員複雜，疑似經營賭場，以合法掩 […]民眾日報 ・ 5 小時前
罕見！ 「鳳凰」挑戰58年來首11月登陸 路徑曝光
鳳凰颱風強度驚人，最快7日升級中颱，將以強颱姿態威脅台灣！氣象專家警告，下週一至週三台灣將面臨明顯風雨，「這個颱風躲不掉，只能面對」。氣象署技正林秉煜表示，鳳凰可能沿台灣海峽北上、直接登陸台灣、走東岸路線，甚至偏西南，「無論路徑如何，台灣都將面臨大量暴雨和強風」。專家提醒，鳳凰若成11月首個登陸台灣的颱風，恐挑戰58年紀錄，呼籲民眾及早做好防災準備！TVBS新聞網 ・ 1 天前
楊双子從鐵道看身分認同 印度文化人共鳴殖民軌跡
（中央社記者李晉緯新德里8日專電）一場圍繞台灣作家楊双子著作「臺灣漫遊錄」的跨文化對談，近期在印度出版界引發迴響，多位出版與媒體從業人員表示，透過該書閱讀殖民歷史的視角，讓他們重新認識台灣，也反思印度的殖民經驗與文化形成的脈絡。中央社 ・ 4 小時前
自立支援照顧10年 台中長者感受進食滋味
[NOWnews今日新聞]台中市政府社會局推動「自立支援照顧模式」邁入第10年，為協助長輩恢復咀嚼與吞嚥功能，特別辦理「口腔功能促進照顧服務」，與永信社會福利基金會合作深入全市16家老人福利機構，協助...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前