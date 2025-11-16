日本流感疫情爆發！醫示警「落地48小時內最危險」：9成旅客早有徵兆
近年日本成為許多國人海外旅遊首選，不過最近日本流感病例大增，日本東京都政府13日發布季節性流感疫情警報，指出「病毒已達到警戒級別」。胸腔暨重症專科醫師黃軒對此表示，在海外得流感，往往會比想像中更加嚴重，根據統計指出，有高達9成國外住院的流感患者，其實在出國前就已有症狀，呼籲民眾若出現身體不適千萬別硬撐，尤其剛落地前兩天一定要特別注意，很多人都是地一天還好好的、第二天突然變重症。
黃軒昨日（11/15）在臉書粉專發文指出，65歲以上民眾、孕婦、小於5歲幼童、免疫力低、長途飛行者、熬夜+飲酒+壓力大、前往寒冷、乾燥地區的民眾，都是容易在海外得流感重症的高風險族群。
黃軒接著指出，大約9成在國外住院的流感患者，其實出發前就已有輕微症狀，卻忽略這些狀況繼續出遊，才在旅途中惡化，「生病了還到國外旅遊，結果流感重症死亡的案例，一直有在發生」。
黃軒呼籲，若身體真的不舒服，抵達當地前兩天千萬不要逞強，因為抵達後的前48小時，是免疫力最低弱的時刻，一旦出現發燒、喉嚨痛、肌肉痛、顫抖等情形，應立即在當地尋找醫療資源。此外，由於剛抵達目的地前48小時免疫力較弱，建議不要立即吃重口味料理、喝酒或熬夜，在疫情較盛行區域，也可適度配戴口罩。
黃軒建議，若想避免在海外感染流感重症，出國前至少兩週接種一劑流感疫苗，能降低4到6成感染風險。此外，長途飛行期間需特別注意保濕，因為機艙濕度往往低於20%，比沙漠還乾燥，容易削弱鼻腔黏膜防禦，建議每2至3小時以生理食鹽水噴鼻，並定時補充水分，不要等到口渴才喝，同時避免飲酒，以免讓黏膜防禦更下降。
