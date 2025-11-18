日本流感疫情飆升 疾管署建議國人前往旅遊評估自費接種疫苗

台灣流感疫情持續下降，預估12月上旬才會明顯升溫，不過，鄰近國家日本的流感疫情相當嚴峻。疾管署發言人曾淑慧今天(18日)表示，日本上週流感個案數急遽增加1.5倍，她呼籲國人若要前往旅遊，應盡快接種流感疫苗，非公費對象也可評估自費接種。

國內流感疫情持續下降，疾管署18日公布最新統計，上週類流感門急診就診共9萬3,247人次，較前一週下降9%；不過，重症、死亡病例仍多，上週新增42例重症、10例死亡，大多具慢性病史、未接種流感疫苗。目前個案仍以感染A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

雖然台灣流感疫情疫情降溫，但鄰近國家日本、韓國、中國的疫情均急速上升，歐洲、美國、加拿大疫情也呈上升趨勢。疾管署發言人曾淑慧表示，日本今年流感疫情與台灣類似，均提早一個月進入流行期，日本流感疫情往年約在11月左右升溫，但今年9月底、10月初便進入流行期，目前疫情嚴峻，她呼籲國人若要前往旅遊，應盡快接種流感疫苗，若非公費接種對象也可評估自費接種。她說：『(原音)日本流感的疫情最近一週是快速的上升，上一週跟前週比起來大概是多了1.5倍，所以它的個案數是急遽的增加。如果你是屬於高風險的個案，屬於公費接種對象，就盡早去接種流感疫苗，這樣子才能夠及早得到保護力；那如果你不是公費接種的對象，當然你也可以跟醫師來討論來評估，是不是有需要自費來接種流感疫苗。』

曾淑慧表示，預估未來幾週我國流感疫情仍呈下降趨勢，等到12月初開始緩升，12月上旬明顯升溫，疫情將於農曆春節前後達高峰。

今年流感疫苗打氣旺，曾淑慧指出，截至11月17日，公費流感疫苗累計接種約583.3萬人次，為歷年同期最高；目前全台公費流感疫苗剩下不到90萬劑，預估部分縣市12月初便會用罄，疾管署將視接下來的疫情趨勢與接種情況，評估是否再增購。