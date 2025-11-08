日本流感疫情飆升！H3N2易轉重症 醫警告「這區域」風險高

冬季流感季節來臨，民眾需特別注意防範，尤其是計劃前往日本旅遊的旅客。根據前台大感染科醫師林氏璧的觀察，日本目前正面臨流感大流行，今年疫情比去年提早6週爆發，感染人數增加2.4倍，關東及東北地區病例數量驚人。在日本就醫費用昂貴，最高可能花費約20萬元台幣，專家建議出國前先接種疫苗做好防護。同時，台灣流感疫情雖有緩解趨勢，但專家預測12月下旬將迎來高峰期，民眾仍需保持警覺。

國內流感高峰落在春節前。（圖／TVBS）

台灣目前流感疫情有逐漸緩解的趨勢。疾管署統計顯示，10月26日至11月1日期間，類流感門急診就診達10萬6829人次，較前一週下降4.9%。疾管署副署長曾淑慧表示，預期在這一週流感疫情將脫離流行期。雖然台灣流感疫情稍微緩解，但隨著天氣逐漸轉冷，民眾不可掉以輕心，預估流感高峰期將在春節前到來。截至11月3日，公費流感疫苗接種數已達477.8萬人次，為去年同期的1.2倍。

然而，計劃前往日本旅遊的民眾需特別注意。目前日本流感流行區域包括關東區域（東京、神奈川、千葉）、東北、北海道及沖繩等地。主要流行的病毒株是H3N2，這種病毒株相對容易導致重症。前台大感染科醫師林氏璧強調，即使之前得過流感或去年已接種疫苗，對現在流行的病毒株不一定有免疫力，特別是有重症風險的民眾，應該強烈考慮今年重新施打疫苗。

目前流行病毒株易轉重症。（圖／TVBS）

截至11月2日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數高達5萬7424人，比前一週增加約2.4倍。林氏璧指出，日本今年流感流行比去年早了6週，建議前往當地旅遊的民眾最好先接種疫苗，因為在日本看病不僅麻煩還相當昂貴。

在日本就醫費用高昂，急診可能需要20萬日幣，住院則可能高達100萬日幣，約相當於台幣4萬至20萬元。林氏璧提醒，外國人在日本就醫可能因語言障礙或無保險等因素而被醫院拒收。他建議，若需就醫可請旅館櫃台協助尋找適合的醫療機構。旅客也可自備成藥，但如症狀惡化，切勿硬撐。

建議附日前先打流感疫苗。（圖／TVBS）

小兒科醫師林應然表示，目前流行的H3N2型流感會引起發燒、發冷、頭痛及全身痠痛等症狀，嚴重時可能併發肺炎、腦炎或心肌炎。他提醒民眾，接種流感疫苗需提早14天才能產生保護力。面對流感疫情，大家都不應掉以輕心。

