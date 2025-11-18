日本流感病例暴增1.5倍 出遊前快打疫苗「全台剩不到90萬劑」

日本流感疫情急遽升溫，東京都本月中旬發布16年來首次11月流感流行警報，最近一週病例數較前一週暴增1.5倍。我國疾病管制署提醒計畫赴日旅遊民眾，應提前兩週接種流感疫苗以獲得充分保護力，同時公布國內公費疫苗已接種約583.3萬人次，創下歷年新高，目前剩餘量不到90萬劑。

今年日本流感疫情趨勢和台灣類似，都有提早進入流行的現象，且最近一週疫情快速升溫，病例數較前一週急增1.5倍。 （示意圖／Pixabay）

疾病管制署副署長曾淑慧表示，今年日本流感疫情趨勢和台灣類似，都有提早進入流行的現象。日本往年通常在11月進入流行期，但今年9月底10月初就已進入流行，且最近一週疫情快速升溫，病例數較前一週急增1.5倍。東京都政府繼10月初宣布進入「流感流行季節」後，11月13日正式發布流感「流行警報」狀態，這也是東京都時隔16年來首次在11月發布流感流行警報。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，全球流感病毒陽性率目前處於低點穩定狀態，流行型別以A型為主。鄰近國家如日本、韓國疫情呈上升趨勢，中國近期活動度及陽性率皆上升，東亞及東南亞地區主要流行型別為A(H3N2)；北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦呈上升趨勢，主要流行型別為A(H1N1)及A(H3N2)。

根據疾管署監測資料顯示，今年國內流感疫情提早於9月中旬進入流行期，11月初已脫離流行。上週（11月9日至15日）國內類流感門急診就診共計93,247人次，較前一週下降9.1%。疾管署預估國內流感疫情將於12月上旬開始升溫，且冬季流感重症及住院人數將超越秋季疫情。

曾淑慧提醒，近期國人赴日旅遊頻繁，如果民眾屬於高風險族群或公費流感疫苗接種對象，應盡早接種疫苗。（圖／疾管署）

曾淑慧提醒，近期國人赴日旅遊頻繁，接連有賞楓、賞雪行程安排高峰，如果民眾屬於高風險族群或公費流感疫苗接種對象，應盡早接種疫苗；非公費對象也可與醫師討論評估自費接種。她特別強調，流感疫苗需要兩週才能產生足夠保護力，計畫出國的民眾一定要提早做好防護準備。

疾管署統計顯示，截至11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，創下歷年最高紀錄，目前疫苗剩餘量不到90萬劑。曾淑慧表示，疾管署將於月底再評估是否增購疫苗。此外，新冠疫苗接種累計達132.9萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種7,461人次。

