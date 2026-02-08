日本流感第二波來襲！單週破11萬例、B型比例升高 春節遊日需警覺

旅日達人、前台大感染科醫師孔祥琪（林氏璧）提醒，日本流感再起 且B流佔一半。 圖/取自臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」

[Newtalk新聞] 日本流感疫情再度升溫！旅日達人、前台大感染科醫師孔祥琪（林氏璧）提醒，日本已進入秋冬第二波流行期，且B型流感比例明顯上升，呈現A、B型混合流行，寒假及春節期間將赴日旅遊的民眾應加強防護。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，日本流感自去年11月達到高峰後，今年1月初一度降至低點，但近期受寒流與氣溫驟降影響，疫情快速反彈，根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至2月1日的一週內，全日本超過3000家定點醫療機構通報流感患者達11萬4291人，較前一週大幅增加，且已連續4週呈現上升趨勢。

疫情分布顯示，全日本47個都道府縣患者數均較前一週增加，其中22個地區平均每家醫療機構通報超過30人，流行範圍相當廣泛，九州仍是疫情熱區，而原本趨緩的關東地區再度升溫，東京周邊、中部及東北部分地區也重新進入高通報行列，東京都平均通報數已回升至25人以上。

病毒監測結果顯示，近5週檢出的流感病毒中，A型H3N2約占56%，B型占44%，B型比例明顯攀升，成為本波疫情的重要特徵。專家指出，B型流感較常出現腹痛、嘔吐等腸胃道症狀，以及肌肉痠痛，民眾若出現高燒、全身不適合併腸胃症狀，應提高警覺並儘速就醫。

林氏璧也提醒，日本近期天氣持續低溫，東京甚至可能降雪，赴日旅遊或正在當地的民眾務必注意保暖，並落實戴口罩、勤洗手、避免出入人潮擁擠場所等基本防疫措施。

相較之下，台灣流感疫情目前僅緩步上升，整體仍屬平穩。疾管署評估春節期間疫情壓力不大，但仍需持續觀察開學後是否出現B型流感小高峰。

