日本流感高峰恐落在聖誕節！羅一鈞示警國內

▲疾管署署長羅一鈞說明國內流感疫情。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 依據疾管署監測資料顯示，第47週(11/16-11/22)類流感門急診就診計8萬5425人次，較前一週下降10.1%；疾管署預計增購15萬劑公費流感疫苗。疾管署署長羅一鈞預估，流感疫情在明年1、2月可能還是會有一波再起，高峰預估會在春節前後。

羅一鈞提到，以國外的趨勢來看，流感可能在跨完年後12月再度上升，疫情中心預估可能會快一點，或許12月底會開始看到流感上升跡象，高峰可能會落在農曆春節前後。

羅一鈞說，春節醫療整備，還有避免急診壅塞的部分，健保署也已經提出UCC（假日輕急症中心）、春節門診加成的調整，屆時也希望透過加購流感公費疫苗、及相關藥物以紓解明年春節疫情醫療量的壓力。

國際疫情部分，羅一鈞提醒，日本流感疫情快速升溫，預計耶誕節會到達高峰，建議符合資格者要盡快接種。

日本流感疫情以11月10日至11月16日當週全國定醫報告，患者平均每家醫療機構為37.73例。而本流感季首次超過30例警戒值，並較去年提前

1個月，其中北海道、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、兵庫等15個都縣平均病例數超過40例。

疾管署指出，東京都平均每家醫療機構為44.75人，46週共計有1696所學校/機構採取停課等措施，為去年同期14倍。

