日本流感「地圖一片紅通通」！前台大醫：恐再創紀錄

進入到冬天季節，日本流感疫情持續擴大，感染個案數不斷上升，根據日本健康危機管理研究機構統計，截至11月16日的一週內，全國通報流感患者數達14萬5526人，比前一週激增1.7倍，我國疾管署長羅一鈞表示，日本疫情較去年提前一個月進入流行期，其中又以北海道、東京、京都等15個都縣的平均病例數超過40例，指出「快達到高峰了」，提醒赴日旅遊的台灣民眾出國前務必要先打好打滿流感疫苗。對此，前台大醫師、旅日達人林氏璧更新狀況，他提醒日本疫情持續上升，未來1、2 週後日本很可能再創新紀錄。

林氏璧指出目前日本流感超標達15縣，地圖上一片紅通通。（圖／翻攝自林氏璧臉書）林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」列出6重點表示，據國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月23日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為19萬6895人，是前一週的1.35倍，每家醫療機構平均通報患者數為51.12人，2025年度第一次超過了50，「流行比去年早了約1個月」，他分別列出超標的15縣，每家醫療機構的平均患者數據，比較流行的區域，有39個都道府縣超過警報的30人，「地圖上一片紅通通。所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加，是很廣泛的流行」。

林氏璧指出，日本本週曲線已逼近去年大流行高點，他提醒台灣民眾「接下來 1～2 週有機會再創新紀錄」，因為今年高峰在日本年假前到來，學校尚未全面停課，傳播風險更高，「今年流行的是H3N2中一種『K分支 (subclade K)』的變種病毒，可以推測有很多人對這種病毒沒有足夠的免疫力」，儘管本季疫苗病毒株不完全匹配，但英國研究顯示，疫苗仍能使兒少急診、住院風險下降 72–75%，成人也有 32–39% 的保護力。回到台灣目前情況，儘管已經脫離流行期，林氏璧指出可見疫苗仍對K分支這個變種病毒仍具有一定效果，「流感病毒本來就會一直變異，不需要太過擔心」，最後他仍不忘提醒赴日旅客務必注意通風、佩戴口罩、勤洗手等防護措施。

