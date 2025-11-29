日本流感「地圖一片紅通通」林氏璧示警：未來1至2週恐創新紀錄

國人喜歡至日本旅遊。《太報》資料照



日本流感疫情持續擴大。日本旅遊達人、台大前感染科醫師「林氏璧」表示，目前在台灣流感稍降，日本往上升將到高點，5週前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，上週37.73，現在已經增加到51.12人的高點了；接下來1~2週是有機會再創下新紀錄的。

根據林氏璧在臉書曝光的圖表，日本有39個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通。所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加，是很廣泛的流行。其中又以宮城89.42人、福島86.71人、岩手83.43人最為嚴重。

根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月23日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為19萬6895人，是前一週的1.35倍。每家醫療機構平均通報患者數為51.12人，2025年度第一次超過了50。流行比去年早了約1個月。

林氏璧表示，前（2023）年12月22~29日這一週全日本平均通報達到64.39人，是1999年採用現有方法統計以來的新高。當時前一週是42.66人，現在已經到了51.12人，接下來1~2週，是有機會再創下新紀錄的。

如同很多專家擔心的，去（2024）年是在日本放年假前到高峰，而今年早1個月還沒全面停課，有可能造成超越去年的大流行。

林氏璧也和疾管署長羅一鈞確認，台灣之前已經脫離流行期的這波流感，流行的病毒株也是H3N2的K分支。今年台灣流感疫苗施打比去年同期踴躍，而前一波流感已經明顯下降，所以即使不用做正式研究我們大概也可以合理推測，今年的疫苗對K分支這個變種病毒還是有一定效果的。

