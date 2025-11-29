日本流感「地圖一片紅通通」 林氏璧警告 恐再創新高

日本流感疫情持續擴大，日本旅遊達人、台大前感染科醫師「林氏璧」孔祥琪指出日本平均通報患者數已來到51.12人的高點，有39個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通。林氏璧指出，當地疫情持續升溫，未來1、2周平均通報患者數可能再創紀錄。提醒台灣民眾赴日前先打疫苗，並勤洗手、戴好口罩來加強防護。

林氏璧在臉書粉專發文更新日本的流感疫情，5周前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，上周來到37.73人，現在已增加到51.12人的高點了。

林氏璧表示，根據日本國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月23日的一周內，全日本3千多家醫療機構報告的流感患者人數為19萬6895人，是前一周的1.35倍，每家醫療機構平均通報患者數為51.12人，今年首次超過了50人，比去年提早1個月進入高峰。

林氏璧PO出圖表，各都道府縣的平均患者數，以宮城89.42人、福島86.71人、岩手83.43人最為嚴重，「有39個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通。」

林氏璧認為，日本這周的流感疫情曲線已逼近去年大流行高點，去年是在放年假前到高峰，而今年提早一個月，卻還沒全面停課，預估未來1至2周，平均通報患者數還會再攀升，創下新紀錄，甚至造成超越去年的大流行。

林氏璧指出，本季全球流感病毒多為A型H3N2，其中多數屬於「K分支」，也是台灣流行的病毒株。不過目前台灣流感疫情已經脫離流行期，加上今年台灣流感疫苗施打也比去年同期踴躍，所以合理推測，今年的疫苗對K分支變種病毒還是有一定效果。

