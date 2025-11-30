日本流感1週19萬人中標！「併發腦炎」案例曝光

國際中心／楊佩怡報導

日本近期流感疫情大爆發，各地陸續發布「流感流行警報」，且今（2025）年日本流感疫情，比起往年還要早了快1個月進入大流行，因此官方再三呼籲民眾做好防疫措施。且本季兒童感染人數特別多，專家呼籲採取措施，例如加強學校通風，以及在人群密集場所佩戴口罩；同時也提醒此次流感季節，有出現兒童因流感併發腦炎而重症化的個案，呼籲家長們務必注意孩子的防疫措施。





日本流感低齡化「1週逾19萬人中標」！專家曝兒童染流感「併發腦炎」真實案例

上圖可見，以往都在12月才會出現大量流感病例，但今（2025）年卻提早1個月。（圖／翻攝自NHK）

根據《日本放送協會》報導，國家衛生風險管理研究所和其他來源的數據顯示，截至11月23日的一週內，日本全國共3000多家醫療機構報告的流感病例數為19萬6895例，約為前一週的1.35倍。且從資料照可見，每家醫療機構的患者人數為 51.12 人，是本季首次超過 50 人大關，疫情發展速度也比去年快了約一個月。

日本流感低齡化「1週逾19萬人中標」！專家曝兒童染流感「併發腦炎」真實案例

眾多數據皆顯示，這波日本流感呈現明顯的低齡化，有8成病例都在20歲以下。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

更令人擔心的是，這波流感疫情呈現明顯的「低齡化」趨勢，根據厚生勞動省等消息來源指出，在截至11月9日的一週內，日本全國指定醫療機構報告的8萬4183例流感患者中，有6萬7150例為20歲以下。日本新潟大學醫學部教授、日本兒科感染症學會會長齋藤明彥表示：「在埼玉縣、東京等地，兒科病房的住院兒童人數不斷增加，一些醫療機構床位告急。部分兒童病情危重，甚至出現流感腦炎」。他呼籲儘快採取感染控制措施，例如加強學校等人員密集場所的通風；同時也呼籲民眾在人潮聚集處應佩戴口罩、勤洗手，並特別建議家長考慮讓孩子接種流感疫苗，以降低重症風險。

日本醫學專家呼籲家長帶孩童去接種疫苗，降低重症風險。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

日本醫學專家呼籲家長帶孩童去接種疫苗，降低重症風險。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）





