日本流量女神見到周子瑜秒變迷妹！害羞「摀臉嬌嗔」追星畫面台日網瘋傳

日本流量女星本田翼（右）貼出與子瑜在活動同框情形。（圖／翻攝自IG @ tsubasa_0627official）

南韓超人氣經典女團TWICE上週末首度於高雄連兩天開唱，這也是台灣成員周子瑜10年光榮返鄉演出，讓台灣once粉絲們紛紛淚崩，事實上她在來台灣演出前，單獨先悄悄先飛往東京出席MaxMara品牌時尚活動，並合體日本人氣女神，女星本田翼（Honda Tsubasa），然而本田翼一見到子瑜，瞬間成為「明星追星」反差萌，甚至快哭了的模樣引發粉絲熱議。

TWICE在高雄演出前子瑜剛結束東京時尚精品活動。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

本田翼堪稱日本流量明星，在IG社群擁有高達339萬粉絲，由於她向來就是TWICE的鐵粉，當她在活動一見到子瑜時，喜悅反應完全藏不住，彷彿瞬間變成「害羞小粉絲」。不僅主動向子瑜打招呼，還鼓起勇氣邀請合拍影片。

周子瑜當天身穿平口鑽飾長裙搭配紅棕波浪髮，氣質溫柔高雅；本田翼則以大地色風衣與粉色手袋亮相，甜美又俏麗。兩種截然不同的風格站在一起，卻毫無違和，同時身高166公分的本田翼，還刻意配上高跟靴配合子瑜170公分身高，堪稱被形容像精品廣告現場。

本田翼鼓起勇氣與子瑜合拍影片，身為TWICE鐵粉的她直接害羞嬌喊。（圖／翻攝自IG @ tsubasa_0627official）

本田翼社群IG釋出的短片中，子瑜以流利日文輕聲問候，本田翼瞬間害羞到用手摀臉，露出又緊張又小鹿亂撞的表情，宛如追星成功的少女，被網友笑稱：「日本女神一秒變迷妹」。兩人對著鏡頭輕晃、微笑、互視畫面氛圍超級甜，本田翼最後還小聲說了句「ありがとう（謝謝）」，更開心寫下「這是最棒回憶的影片」臉頰微紅模樣讓粉絲直呼：「太可愛了吧！」

影片曝光後，子瑜稍後也悄悄按讚回應，本田翼IG立即被粉絲灌爆，「追星成功恭喜妳！」、「兩個人同框像 CG」、「本田翼害羞的反應太真實」、「謝謝妳讓我們看到子瑜講日文」。不只日本粉絲激動，台灣與韓國網友也紛紛轉發畫面，讚嘆：「這根本奇蹟合體」兩人短暫互動瞬間在日韓台掀起話題。

