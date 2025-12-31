日本浴室1設計超適合老人！他好奇「為何台灣不流行？」內行曝原因

浴室是許多民眾家中必備的房間。一位男子近日到建材展參觀，發現日本常見的「整體衛浴」乾濕分離相當方便，在台灣卻不太流行，讓他忍不住好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議，不少內行人紛紛指出，台灣家庭坪數不大，加上整體衛浴對於前期規劃、現場施工精準度相當講究，同時整體衛浴目前裝修、維修成本都很高，所以台灣較難出現這種設計。

原PO在Dcard發文表示，他最近到建材展參觀，發現日本常見的整體衛浴相當適合老年化社會，坐浴不怕跌倒，廁所分開乾濕分離，不用搶廁所、上廁所時地板也不會濕濕的，讓他忍不住好奇，「但為什麼在台灣沒看到人家用？是很難普及嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「常飛日本，對於他們這種廁所淋浴分開的浴室真的非常愛，不用忍受屎味濃厚，台灣就很喜歡把廁所、水槽、淋浴間做在一起，大部分人也都很習慣了，這應該是比較難改的原因吧」、「這種超爛，會害廠商少賺很多錢，又由於好保養好修理，會害水電工賺不到錢，引進這種東西會嚴重打擊台灣市場」、「每天要把水擦乾，不然台灣氣候就是黑黑發霉一片」。

有內行人則說明，「兩個面向，整體衛浴對於前期的規劃及現場的施工精度要求高，台灣的營造很難達到，目前台灣市場普級度不高，相對設備價格不親民」「看起來2坪多3坪，有多少家庭願意花在浴室這麼多坪，可能造價百萬的浴室」、「主要還是台灣用戶習慣問題，這種一體式衛浴通常要建設規劃的時候預留空間，空間要剛剛好，然後像積木一樣拼進去，但後續要維修會很不方便，尤其大樓建案；再來成本問題，這東西進來台灣價格本身就貴，再加上你要花個2-3坪的空間，等於這個廁所要花100萬以上，大多數客層不會接受」。

