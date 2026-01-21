日本海上自衛隊引進國產小型水中無人機 強化水下防衛、ISR能力

日本海上自衛隊公開接收日本國內研發的新型小型無人水下載具（UUV），將，用於強化水下防衛。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO

[Newtalk新聞] 日本海上自衛隊（JMSDF）宣布，正式接收日本國內研發的新型小型無人水下載具（UUV），用於強化水下防衛任務，提升日本在周邊海域的偵察與防護能力，作為「自由且開放的印太」（FOIP）戰略的一部分，持續推進無人資產的防衛建置，增強威懾與應對力量。

日本並未公開該小型水中無人機正式型號，只強調是由日本國內企業開發，專為水下防衛設計，主要任務包括水下偵察、海上交通線監視，以及港口與關鍵海上基礎設施的保護。海上自衛隊強調，此裝備將有助於在沿海與近岸環境中偵測潛在威脅，補充傳統有人艦艇的不足。

由於官方尚未公開完整技術規格，整合日本曾曝光小型水中無人機相關原型、測試資訊與曝光照片，推測新型UUV的性能諸元大致如下：

※ 長度：約10公尺（基本配置），或可擴展至16公尺變體。

※ 重量：約20噸（10公尺型）或30噸（16公尺型）。

※ 續航力：最多7天以上連續運作（視配置而定），航速約3至4節（約5.6至7.4公里/小時）。

※ 動力系統：鋰離子電池為主，未來可能整合液體/固體燃料電池、空氣獨立推進（AIP）或柴油電動引擎，以延長航程。

※ 感測器與裝備：配備雙聲納系統、光電/紅外線（EO/IR）感測器，以及衛星通訊天線，用於情報、監視與偵察（ISR）任務。模組化設計允許根據任務調整頭部控制區、能源區與尾部推進區。

※ 自主性：高度自主運作能力，適合長時間水下任務，模擬海洋環境如水流、溫度與鹽度進行測試。

這款新型UUV反映日本防衛政策的轉變，強調無人資產在現代海戰中的角色。海上自衛隊近年積極測試類似系統，例如三菱重工業（MHI）開發的長續航UUV原型，以及用於機雷對抗的「OZZ-5」UUV，後者配備雙影像聲納，可辨識埋藏物體並進行高解析掃描。這些裝備不僅降低人員風險，還能擴大監視範圍，應對區域緊張局勢。

日本自2024年起加速UUV研發，聚焦於大型與小型變體，以因應印太地區的潛在挑戰。防衛省在2025年預算中強調無人資產為防衛力「七大支柱」之一，預計未來將整合更多AI與通訊技術。海上自衛隊表示，將持續推動類似裝備的整備，確保日本海域安全並貢獻FOIP願景。

