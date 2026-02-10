日本海側暴雪襲！ 400觀光客受困小學避難

靜岡縣有超過400名觀光客，因為大雪被迫住在小學避難。（示意圖／Pexels）





日本受強烈寒流影響，交通近乎癱瘓，靜岡縣有超過400名觀光客，因為大雪被迫住在小學避難。而新幹線因為誤點嚴重，乾脆開放車廂讓乘客過夜休息。

受到強烈寒流影響，日本多地遭遇罕見暴雪，日北海一側遭遇暴雪侵襲。

NHK記者：「卡車與油罐車動彈不得，導致交通堵塞，逾四百名觀光客無法回家。」

厚厚的積雪讓交通，幾乎癱瘓，學校體育場睡滿，回不了家的觀光客，只能蓋著薄棉被在小學避難。

NHK記者：「大約兩小時前，我在這樣的容器裝水並放在外面，表面已經結冰。」

廣告 廣告

不只日本海側積雪破紀錄，9號早晨，連東京內的氣溫也跌破零下10度。冷氣團威力極為強勁，民眾出門不僅變成冰塊，就連搭電車也成了災難。

NHK記者：「JR東海為了讓無法抵達目的地的旅客休息，在東京車站與新大阪車站，將新幹線列車作為列車旅館開放旅客休息。」

東海道新幹線列車出現誤點，大批旅客被迫留在月台，JR趕緊啟動應變機制，開放乘客睡在車廂，日本氣象廳表示，北日本海一側的暴雪，可能不會這麼快結束。

更多東森新聞報導

WBC／最強陣容！ 日本經典賽前「情蒐台灣啦啦隊」

日本再度重啟全球最大核電廠 因311地震停機逾14年

日本「新強人」誕生 高市攻破盟友敵人票倉

