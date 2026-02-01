日本海沿岸地區大雪 秋田縣老夫婦鏟雪遭掩埋喪命

根據日本NHK電視台整理的氣象資料，從本州西部的鳥取縣到北海道，許多地方積雪都超過1公尺，其中積雪最深的地方，是青森縣的溫泉勝地「酸之湯」，積雪超過450公分。

而傳出不幸事件的地點，位於秋田縣的大仙市。79歲的高橋隆二和78歲的太太高橋和子，被趕回老家探視的兒子發現倒臥在屋頂，已經氣絕身亡。從兩人川著工作服並戴著頭盔來看，當時正在清除屋頂的積雪，但遭到大雪掩埋而喪命。

NHK氣象預報員南利幸指出，「屋頂的大小大約是10公尺見方，以1立方公尺積雪300公斤來算，總共積雪重量達30噸之多。1輛輕型自用車大約1噸重，等於是相當於30輛輕型自用車壓在屋頂上。」

氣象單位提醒日本海沿岸地區民眾，必須特別留意接下來兩天，將持續有數十公分以上的降雪量。

歐洲各地，特別是波羅的海沿岸，也面臨異常低溫與大雪現象，例如波蘭北部大城格但斯克，就位在維斯瓦河流入波羅的海的出海口。海上飄滿了浮冰，而屬於淡水的維斯瓦河河面則是完全凍結。

不過格但斯克的民眾仍舊苦中作樂，在市區的廣場上玩雪或是滑冰。

格但斯克市民伊莉碧耶塔說道，「就稍微走一下，條件是路不那麼滑。我們並不怕冷，但就是怕路面太滑。」

歐洲氣象單位指出，全球暖化造成反聖嬰現象減弱，使得波羅的海邊各國在這個冬季出現比平常低的氣溫，形成河流湖泊紛紛凍結的情況。

而美國東岸各州也是一片冰天雪地。氣象預報指出，這個冬季很可能有來自北極的「極地漩渦」，帶來頻繁而且大量的降雪。

