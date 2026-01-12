日本海沿岸城市暴雪 影響部分陸空交通

大雪紛飛，新潟縣十日町的居民，不論大人小孩都拿著鏟雪工具，清掃家門前的積雪。日本受到強烈寒流與冬季型氣壓影響，北部到西部的日本海沿岸城市，出現強風、暴雪天氣。從北海道到北陸地區的山區城市，各地積雪量驚人，特別是新潟縣魚沼市守門地區，到當地上午11時為止，積雪量高達142公分，群馬縣水上町的藤原地區，也有積雪119公分。

日新潟十日町居民說道，「非常糟糕的天氣，有種突然下暴雪的感覺，積雪這麼嚴重很糟糕。」

平常罕見下雪的城市，像是愛知縣名古屋市也開始積雪。福島縣檜枝岐村跟櫪木縣日光市土呂部地區，12小時內的積雪量分別達到58公分與49公分，創下歷年一月積雪量最多的紀錄。

受到大雪影響，日本的東北、北陸地區已經有JR部分路線的列車停止運行，東海道新幹線的三河安城站到京都站的各班列車減速慢行，出現列車誤點形況，就連日航、全日空的航班，也有部分國內線停飛。而東北汽車專用道則是有部分區間路段停止通行。

除了天氣惡劣外，日本山梨縣橫跨上野原市與大月市的扇山森林火災也延燒多日，12日持續朝西方延燒，在延燒第5日後，已經燒燬74公頃森林。消防機構原本從陸、空2方面灌救，但因為強風不斷，消防直升機11日一度停止從空中灑水，至今還沒辦法控制火勢，讓住在山區的145名大目地區居民，現在只能住在避難所，無法回家。

山梨縣居民表示，「市府有要求我們暫時不要丟垃圾，先把垃圾貯放在家中，因為交通限制也無法去丟回收垃圾。」

11日晚間，原本火舌持續逼近山區民宅到30公尺遠的距離，但在消防員漏夜灌救下，火源持續往後退到距離民宅50公尺遠，目前將繼續從陸、空灌救。

至於群馬縣的桐生市，11日也發生野火，縣府緊急向自衛隊求助，到當地12日下午1時左右，才宣布火勢已經撲滅，所幸沒有傳出建築或人員損傷。至於起火原因跟燒毀範圍，還要進一步調查。