日本海自第5艘淡路級掃雷艦命名「慶良間」 預2026年交付服役

日本海上自衛隊第5艘「淡路級」掃雷艦「慶良間號（MSO-308）」18日舉行新艦命名、下水儀式。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO

[Newtalk新聞] 日本海上自衛隊第5艘「淡路級」掃雷艦（Awaji-class minesweeper）「慶良間號（MSO-308）」18日在橫濱市鶴見區的日本海洋聯合（JMU）橫濱事業所鶴見工廠舉行新艦命名、下水儀式，預計2026年度交付海自服役，強化日本對水雷威脅的應對能力。

「慶良間號」掃雷艦基準排水量約690噸，全長67公尺、全寬11公尺、吃水2.7公尺。推進動力為兩具最大馬力2200匹柴油引擎，航速可達14節，乘員約50人；建造費用約134億日圓（約新台幣26.8億）。裝備包括深度掃海裝置、光學式監視裝置（含雷射與雷達）、20毫米機砲，以及拋棄式水雷處理系統（EMDS）、ZQS-4可變深度聲納（VDS）、JM61-RFS 20公厘機砲遙控武器站以及美日合作開發的OZZ-4中型無人水下載具（UUV）等先進系統。

「淡路級」計劃建造9艘，特點在於船體使用纖維強化塑膠（FRP）材質，提升耐衝擊性與耐久性，降低磁氣反應，適合對抗磁性水雷；相較傳統木造掃海艦，壽命可延長至約30年，大幅減少全壽期成本。船體採用低視認性塗裝，減少敵方偵測風險。目前已有「淡路號」（MSO-304）、「平戶號」（MSO-305）、「江田島號」（MSO-306）與「能美號」（MSO-307）等4艘同型艦服役；其中「能美號」是今（2025）年3月12日加入日本海自行列。

日本海自同時推進具水雷戰能力的最上級（Tacoma-class）護衛艦及最上級改良型（新型FFM）共24艘艦船強化整備，提升整體海上防衛。相關背景顯示，日本掃雷部隊歷史悠久，早於海自成立前即存在。隨著掃雷技術智能化，日本持續投資新型艦艇，以因應區域安全挑戰。

