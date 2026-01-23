日本海西側沿岸降大雪 青森積雪逾4公尺

大雪將車輛覆蓋，幾乎看不到原貌，NHK的記者在雪堆裡行走舉步維艱，膝蓋以下都埋在雪裡。日本本週迎來入冬以來最強寒流，日本海西側沿岸普遍濕冷、降下大雪，中部的福井縣，一早醒來積雪已經超過60公分，民眾得先除雪才出得了門。

靠近北海道的青森，24小時累積積雪來到125公分，小學生上學得跟比人高的積雪奮戰，有如走在冰雪隧道中 ; 當地的酸湯溫泉積雪更超過4公尺，破了當地1月降雪紀錄。而在兵庫縣民眾面對厚重積雪，同樣叫苦連天。

兵庫縣豐岡市民眾表示，「這雪量真的很大，我出門上班前，花了大概2個小時除雪。」

日本氣象廳預估，這波強降雪將一路持續到週日， 目前已經傳出部分高速公路被迫封閉，航班取消，以及JR路線停駛的狀況，當局呼籲民眾留意大雪警報與交通資訊。而台灣人愛去的東京、大阪，雖然沒下雪，但早晚低溫下探0°C左右，前往旅遊的民眾必須做好保暖。

不只日本陷入冰雪世界，美國東半部週末也將有冰風暴壓境。

紐約州長霍楚說，「如果你在北部地區，比如莫霍克河谷，你會感覺到體感溫度在零下40到50°C之間，你能想像嗎？紐約州北部其他地區稍微暖和一些，零下30°C，南部地區為零下5到10°C。」

紐約州長警告，這場破紀錄的冬季風暴將帶來致命威脅，除了已經下令救援人員待命，也呼籲民眾提前儲備物資做好準備，減少不必要的外出。

美國能源部則指出，惡劣天氣可能對全國電力設施造成破壞，呼籲各單位先備妥備用電源因應。氣象單位則估計，從中部平原到東海岸，包括南方的德州和路易斯安那州，都將出現強降雪和凍雨天氣，將有超過1.75億人受到影響，呼籲各地都應嚴陣以待。