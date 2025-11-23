日本消費者廳於 2025 年 11 月 18 日正式公布多起涉及已被召回之家用電器產品的重大事故內容。這份公告中最引人注目的案例便是來自中國 Anker Innovations 製造、由日本分公司 Anker Japan 負責進口與銷售的行動電源：「Anker PowerCore 10000 (A1263)」 再次因疑似引發火災事故而再度遭點名。

日本消費者廳公開資訊，竟有高達41筆「Anker PowerCore 10000」所引發的火災事故

根據日本經濟產業省的報告，截至2025年10月，Anker的行動電源產品在日本已引發41起重大火災事故。這些事故主要涉及Anker旗下的「PowerCore 10000 (A1263)」型號行動電源（這款也是美國大量召回的同款產品），該產品因鋰電池內部可能混入微細異物，導致短路並引發自燃或爆炸風險。

廣告 廣告

這些事故的發生情境多樣化，包括在車輛內為智慧型手機充電時發生燒損，以及其他日常使用場景中出現的過熱或起火情況。其中，2025年7月甚至發生了一起山手線列車內的行動電源起火事故，導致列車停駛並造成多人受傷。

召回行動與進度：龐大數量與低迷回收率

Anker於2025年10月21日宣布，將在日本市場召回包括「PowerCore 10000 (A1263)」在內的四款產品，總數量高達52萬台，其中行動電源佔41萬台，其餘為藍牙喇叭等產品。這些產品的生產批次涵蓋2022年12月至2025年10月期間銷售的所有單位。值得注意的是，這並非Anker首次進行大規模召回。自2019年以來，Anker已在全球範圍內召回超過100萬台行動電源。然而，2025年的召回行動因涉及的事故數量與產品銷售規模，成為該品牌歷史上最大規模的召回事件之一。

儘管Anker已啟動召回計畫，但截至2025年11月18日，召回率僅達9.2%，顯示出召回進度極為緩慢。相比於龐大的市場流通量，這樣的回收比例無法有效降低潛在風險。

召回進度緩慢的原因可能包括：

消費者意識不足：許多消費者可能未注意到召回公告，或對產品安全性抱有僥倖心理。 召回通知傳遞不力：Anker的召回資訊主要透過官網與新聞發布，未能充分利用社群媒體或其他渠道觸及更多用戶。 產品普及性高：由於「PowerCore 10000」的銷量極高，許多用戶可能已遺失購買憑證或無法確認產品型號，進一步增加召回難度。 Anker的內部調查顯示，事故的主要原因是電池生產過程中混入微細異物，導致內部短路。這些瑕疵電池來自Anker的外包供應商，顯示出供應鏈管理與品質控制的漏洞。鋰電池產品的安全性問題並非Anker獨有，而是整個產業面臨的共同挑戰。鋰電池因其高能量密度，若在生產、儲存或使用過程中出現問題，極易引發熱失控（thermal runaway），進而導致火災或爆炸。

日本經濟產業省已對Anker進行行政指導，要求其檢查所有鋰電池產品的生產與品質控制流程，並提交召回進度報告。此外，日本政府計劃自2026年起，強制要求行動電源製造商對不合格產品進行回收，並對未履行義務的企業處以罰款。